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娛樂 最新消息

走鐘獎得獎名單出爐！山道猴子拿年度最佳影片 Joeman甩大麻風波連拿2獎

《山道猴子》作者Eric Duan。（翻攝自YT）《山道猴子》作者Eric Duan。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕第六屆走鐘獎今（26）日於台灣大學綜合體育館盛大舉行，一年一度的Youtuber圈盛事，來自亞洲各地的創作者們齊聚現場，稍早典禮圓滿結束，大獎「年度團體創作者」由「The DoDoMan嘟嘟人」拿下，「年度個人創作者」則是Joeman；「年度最佳影片獎」則由《山道猴子》作者Eric Duan奪得。

The DoDoMan嘟嘟人。（翻攝自YT）The DoDoMan嘟嘟人。（翻攝自YT）

「The DoDoMan嘟嘟人」Ian與Eric前陣子帶著賀瓏遊非洲，過程一波三折還引起廣大討論，兩人總是推廣跳脫舒適圈的精神，他們對創作的熱情感染了觀眾，人氣節節高升。同時為了宣傳臺灣，不斷從世界各地把路人拐回來，甚至有人還因此乾脆搬來臺灣生活，是最受歡迎的「人口販子」。

Joeman。（翻攝自YT）Joeman。（翻攝自YT）

Joeman走過去年的低潮，他在今年上半年反而爆發出最強大的創作能量，連續推出許多大型企劃，雖然並不是每檔都成功，但屢敗屢戰不服輸的拚勁令人動容。

拿下年度最佳影片獎的Eric Duan其作品《山道猴子的一生》在2023年掀起現象級熱潮，精彩的故事與高超的製作水準引發大眾對現實社會的深刻思考，是一部既具娛樂性又富啟發意義的作品。

他感性地向天上的爸爸高喊「我得獎了！」也提到：「小時候常幻想自己是導演、得奧斯卡獎。沒想到我現在做了這麼破爛的影片，拿到這麼搞笑的走鐘獎。我以另外一種形式，完成了我的白日夢。」

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走鐘獎得獎名單：

年度團體創作者／The DoDoMan嘟嘟人

年度個人創作者／Joeman

潛力新星獎／Gshan吉祥

年度最佳影片獎／Eric Duan

最佳影響力獎／反骨男孩

最佳製作人獎／擊敗人團隊

最佳音樂短影片獎／張洋洋洋

最佳情報短影片獎／小尾巴

最佳節目獎／Joeman

最佳娛樂短影片獎／有特色的帥哥

最佳戲劇獎／HowFun

最佳剪輯獎／放火

最佳動畫獎／SIKA

最佳攝影獎／CLC 陳的生活頻道

最佳 MV 獎／J-Bao賤葆

好好聽音樂獎／美麗本人

生活風格獎／海邊過日子 Living by satoumi

可以色色獎／中指通

生命貢獻獎／練健康 LKK Wellness

以食為天獎／肥波開吃啦

哈哈哈哈獎／Stand up, Brian! 博恩站起來！

說走就走獎／昆蟲擾西吳沁婕Dee the bugbuff

運動健身獎／哲睿Jerry

訪到心坎獎／我是Mana

金頭腦獎／超認真少年Imserious

親手做的獎／黃小潔Jerry

無情工商獎／沒有營養的生活智慧王

有夠烙賽獎／中指通

一級玩家獎／Onion Man

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