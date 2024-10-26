徐鈞浩聽BTS柾國演偶像！二度扛金馬紅毯主持：超級緊張

《翌日》鄧筠熹（左）、導演王彥蘋、徐鈞浩。（高雄電影節提供）



〔記者廖俐惠／綜合報導〕高雄電影節邁入尾聲，公視與高雄市電影館第4度聯手合作的短片輯「南國幻夢」，3部短片《河裡的孩子子子子子》、《Rungay》及《翌日》劇組今天（26日）齊聚雄影參與首映。其中演員徐鈞浩下個月將二度扛起金馬紅毯主持人的重擔，他透露依然超級緊張，下禮拜就會與搭檔楊千霈、王渝萱見面討論。

《河裡的孩子子子子子》張誌騰。（高雄電影節提供）

《河裡的孩子子子子子》導演張誌騰透露片名會取這麼多「子」，是因覺得河裡的所有東西，包括垃圾都是河神的孩子，他特意不用「孩子們」概括，「因為唸起來比較可愛！」

請繼續往下閱讀...

巫書維在《Rungay》中化身猴子，拍攝3天都得提早4小時到片場梳化，也因高雄天氣熱，現場開了3台電風扇朝他吹，就怕他中暑。徐鈞浩在《翌日》飾演偶像明星，他為此卯起來練舞，直呼演員跟偶像完全不同，「當偶像真的太難了，要練舞、練歌，還要保持皮相，是非常辛苦的工作。」

《翌日》鄧筠熹（左）、導演王彥蘋、徐鈞浩。（高雄電影節提供）



《翌日》故事啟發自導演王彥蘋自身的追星回憶，她透露從國中就開始追韓團《少女時代》，本命是成員太妍，「《翌日》是想紀念自己曾經這麼喜歡過一個人，我從國中開始就有追星經驗，會飛去韓國看《少女時代》，如果有機會很想幫她們拍MV。」

徐鈞浩在片中飾演偶像歌手，他透露去試鏡時整路都在聽韓團BTS成員田柾國的歌，「我對追星這件事是陌生的，這是大量接觸新事物的機會，當時在備戲就是先暖身、拉筋、看韓團影片，看的過程就覺得，哇！這是高度發展的產業，完全能圈粉，我沒追星體驗，但已經能理解了。」

鄧筠熹飾演的就是王彥蘋本人，她說自己也沒追星經驗，王彥蘋會傳很多影片「推坑」給她，讓她也開始產生興趣，且還跟著王彥蘋去看演唱會，看到兩個人都哭了，「我真的被感動到，就是守護一個人的那種感動！」

《Rungay》黃遠（左起）、巫書維、導演蘇弘恩。（高雄電影節提供）



《Rungay》以原民日常為背景，講述一位彌留的原住民老者受「人形幻物」牽引的故事。黃遠在片中是靈魂出竅的靈體，直言導演蘇弘恩把他的戲魂「挖出來」，「我一接到本就開始準備，知道是短片，節奏要掌控好，但其實我不知道自己的狀態是靈魂，我現在才知道，對我們來說都是很當下的狀態。」

蘇弘恩透露當初選擇黃遠演出，是因他不需要給太多提示，「我希望他由心而出，自己產生情感去處理，我跟他講戲時他反而叫我不要跟他講話。」黃遠解釋道「因為情感已經醞釀出來了，所以先不需要言語解釋。」

《河裡的孩子子子子子》以棲息在河中的「河靈」帶出環境議題，張誌騰導演表示，「所有的文化都會跟河有關，河好像跟文化密不可分，所以我想像如果有一個河神，會是什麼樣子。」值得一提的是，張誌騰的妻女在片中有演出，2歲女兒第一部電影就是參與爸爸的作品，張誌騰說太太和女兒都看過電影了，還在片中獻聲，「給他們看看我平常在做什麼，結果我女兒現在都說『爸爸工作是撿垃圾』（笑）！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法