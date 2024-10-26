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愛雅痛揭昔被性騷經歷！遭硬撬開下體嚇歪：他是整組嘟進來

愛雅痛揭昔被性騷經歷！遭硬撬開下體嚇歪：他是整組嘟進來藝人愛雅常登節目。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人愛雅在2022年宣布結婚，除常上主持節目外，更自創素麻辣鍋品牌，事業愛情雙豐收。近日她登上節目《小姐姐請回答》分享一段昔遭性騷的經歷，在她20歲左右時，當時經常會和一位公關公司老闆合作，對方先是從言語上的騷擾開始，後面更做出令她至今仍有陰影的恐怖行為。

愛雅在節目《小姐姐請回答》分享昔遭性騷的經歷。（翻攝自YT）愛雅在節目《小姐姐請回答》分享昔遭性騷的經歷。（翻攝自YT）

愛雅透露，當時的她才剛出道，某次在後台準備上台時，被該老闆逮到機會與她獨處，他竟大膽的用身體撐開愛雅的雙腿，用下體硬頂愛雅，還將手放她的腰上亂摸。愛雅回顧當時驚險經歷，「我感受到他身體的熱度傳來，我全身僵硬」，中間一度試圖掙脫但沒成功。

幸好後來有人在外面催促要她準備上台，愛雅才逃過一劫，她餘悸猶存的形容，「他是整組嘟進來」，這一番言論連主持人曾莞婷也嚇到直呼「好低級」，在經歷這件事後，愛雅完全斷絕與對方任何工作上及私下的往來，但已隔多年仍未淡忘。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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