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確定續留台灣？李多慧性感現身走鐘獎 鬆口明年規劃

李多慧可愛登場。（翻攝自YT）李多慧可愛登場。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕第六屆走鐘獎今（26）日於台灣大學綜合體育館盛大舉行，一年一度的Youtuber圈盛事，來自亞洲各地的創作者們齊聚現場，稍早已開始紅毯直播，啦啦隊女神李多慧今年首度受邀擔任頒獎嘉賓，這次選擇了紫色短裙性感又可愛，她也向記者透露明年動向。

李多慧跳三振舞。（翻攝自YT）李多慧跳三振舞。（翻攝自YT）

李多慧透露這次挑選戰袍有特別想要讓胸型好看一點，穿上紫色短裙可愛俏皮又不失性感，走紅毯時一度拐到險些跌倒，讓眾人都緊張了一下，不過她隨即站穩腳步，更熱情地與粉絲擊掌，還在台上跳三振舞相當可愛。

李多慧首走紅毯險跌倒。（翻攝自YT）李多慧首走紅毯險跌倒。（翻攝自YT）

這次雖以頒獎人出席，但明年有打算報名走鐘，喊話要得獎，最近她也說想要和台灣YTR合作，「常聽到有人推薦我阿滴，有機會想跟阿滴一起合作，一起拍攝的話感覺很好玩！」也提到最近在準備環島，會拍攝台灣美麗的風景、美食。

粉絲們也相當關心李多慧明年球季的去留及規劃，李多慧表示：「明年會留在台灣，請大家不用擔心，還是會常常見到我的！而且有拿到就業金卡，希望有機會在台灣創立新的事業。」

至於之前她曾和Joeman合作拍片過，她也說對方很照顧她，「從之前在球場第一次見面，後來開設韓文課也有一起拍宣傳片，加上今天也會一起合作，事前有花時間一起討論，有討論雙方覺得有趣好玩的內容，請大家期待唷！」

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