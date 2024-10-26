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娛樂 電視

八點檔男神獻處女秀！吳皓昇奶爸魂上身 吃喝玩樂都想著女兒

〔記者林欣穎／台北報導〕八點檔男神吳皓昇出道多年，日前首次獻出他的行腳節目處女秀！與《Go Go Taiwan》主持人段慧琳 同遊鶯歌。段慧琳表示，她和吳皓昇算是「好厝邊」，一個嫁到三峽、一個遷居北大，她也常經過吳皓昇夫妻的自創品牌大樓，而鶯歌、三峽是共同生活圈，所以特別請吳皓昇以在地人身份，為觀眾帶路。

沒想到話剛說完，吳皓昇就語出驚人表示：「那妳真是找錯人了。我搬到鶯歌附近十多年，但來鶯歌的次數不超過五次！」他還自嘲說，自己只能算是0.25個在地人，讓段慧琳哭笑不得。

吳皓昇透露，雖然演員經驗豐富，但首次參與行腳節目，他也相當認真謹慎，拍攝前一天早早就上床睡覺，希望能有好狀態。但總是有莫非定律，一歲多的愛女「模模」硬是不睡，害他也徹夜未眠。

吳皓昇（右）與段慧琳同遊鶯歌。（民視提供）吳皓昇（右）與段慧琳同遊鶯歌。（民視提供）

段慧琳則說，完全看不出來吳皓昇沒睡好，因為拍攝過程中，他依舊精神奕奕、很有活力，可見八點檔演員都熬夜熬成精。不過段慧琳也特別為吳皓昇量身規劃了較藝術、舒心的遊程，她說：「新手爸媽都很累，要藉工作之便，讓皓昇哥體驗療癒一點的旅行。」因此她安排的鶯歌故宮、藝術旅館、手繪青瓷及家宴辦桌等內容，都非常悠閒雅致。只是，吳皓昇還是心繫愛女，手繪DIY時把女兒的照片拿出來臨摹，入住藝術旅店、看到房間裡有熱氣球，也一心想著「這裡可以帶我女兒來！」被段慧琳取笑是：「戲裡的霸氣總裁變成標準女兒奴。」

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