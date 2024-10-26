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查獲周杰倫黃牛票何去何從？蔣萬安曝兩種可能

〔記者甘孟霖／台北報導〕天王周杰倫12月將於台北大巨蛋連唱4天，但衍生黃牛猖獗亂象，北市刑警大隊陸續查獲黃牛案，對於相關票券處置，台北市長蔣萬安今（26日）回應，不管重新釋出或公益使用，都會跟主辦溝通。

台北市長蔣萬安（左三）26日出席台北市立動物園建園110周年慶生活動，並和教育局長湯志民（左二）、市立動物園代理園長朱孝芬（右一）及外賓切下蛋糕慶祝。（記者廖振輝攝）台北市長蔣萬安（左三）26日出席台北市立動物園建園110周年慶生活動，並和教育局長湯志民（左二）、市立動物園代理園長朱孝芬（右一）及外賓切下蛋糕慶祝。（記者廖振輝攝）

蔣萬安今出席台北市立動物園110週年園慶活動，會前接受媒體聯訪表示，他已要求警察局透過專案方式嚴查嚴辦，目前為止已經查獲了49件、51人、345張票，他也再次呼籲切勿以身試法。

天王周杰倫12月將於台北大巨蛋連唱4天，但衍生黃牛猖獗亂象，北市刑警大隊陸續查獲黃牛案，對於相關票券處置，台北市長蔣萬安今（26日）回應，不管重新釋出或公益使用，都會跟主辦溝通。（記者甘孟霖攝）天王周杰倫12月將於台北大巨蛋連唱4天，但衍生黃牛猖獗亂象，北市刑警大隊陸續查獲黃牛案，對於相關票券處置，台北市長蔣萬安今（26日）回應，不管重新釋出或公益使用，都會跟主辦溝通。（記者甘孟霖攝）

他說，販賣黃牛票是非常惡劣行為，警察局一定是加強嚴格的查辦，各界關心查獲的黃牛票後續，市府將會持續的跟主辦單位溝通，不管是重新釋出或者是公益使用等用途。

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