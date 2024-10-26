NanaQ分手5天暗指前任是「控制狂」！男方無奈還原真相

極簡網紅「NanaQ」近期剛公開戀情，怎料僅公開4天就分手。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕極簡網紅「NanaQ」近期剛公開戀情，怎料僅公開4天就分手。對此NanaQ每天都會發布「分手第N天」的影片，向觀眾吐露心情，昨（25）日發布到第5天，內容暗指前男友是控制狂，男方忍不住無奈喊話，「終於見識到遇到我算你倒霉這句話了」。

NanaQ分手後每天都發布「分手第N天」的影片，向觀眾吐露心情。（翻攝自IG）

NanaQ在分手第一時間向外界表示，報備不是對方要求的，是她自己願意這樣做，怎料在昨（25）日失戀第5天的影片中卻又說，是前任要求她刪掉曖昧對象的聯繫方式、每3天發1次合照、發文要標註他、做任何事都要講、已讀就要回、給新家鑰匙，最誇張的是還要看證券帳戶，暗指前男友控制慾極強，且她都照做了仍被甩。

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NanaQ前男友隔空回應了。（翻攝自Threads）



對此，前男友在Threads發文表示，「終於見識到『遇到我算你倒霉』這句話了，可能會被發到分手第365天之類的，講太多會被說蹭流量，不說點什麼又會覺得自己在默認，好難呀！」同時也坦言，這些內容都是真的，但都是雙方一廂情願，針對看證券帳戶一事，他表示只是好奇對方都買什麼。



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