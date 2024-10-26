許富凱池上遇「類颱風」求救地方媽媽 被誤會偷摘三顆稻穗結果糗了

〔記者張釔泠／台東報導〕池上秋收稻穗藝術節邁入第16年，今年邀來金曲歌后田馥甄、金曲歌王許富凱在稻浪間開唱，前兩天天候不佳，許富凱直呼出道十四年來，第一次總彩時遇到這麼「精彩」的狀況，「風超大的，雨也像颱風。」昨天鄉親場演出時，足足噴了半瓶髮膠頂強風，搞笑說有紅蜘蛛爬到頭上都爬不出來。

許富凱。（台灣好基金會提供）

三金製作人陳鎮川再次為藝術節操刀，也直呼這次考驗不小，前天總彩時許富凱還得幫忙抓著雨棚，怕雨棚飛走，昨天的鄉親場則是雨勢越來越大，田馥甄唱到一半，忍不住對著天空問：「請問我還要繼續唱嗎。」怕台下鄉親淋到受不了。

請繼續往下閱讀...

許富凱說，彩排時被風吹到幾乎站不穩，也很擔心演出時，麥克風聲音打出去，風一吹就會散掉，工作人員特地提醒他們，唱歌時不要拉麥克風，「風還會倒灌到喉嚨，所以要不停換方向，順著風唱。」爆料下半場換田馥甄上場時，雨勢更大，一轉頭看到她的瀏海都黏在臉上。

許富凱（左）、三金製作人陳鎮川。（台灣好基金會提供）

儘管天候不佳，但他也說，來池上反而能好好休息，因為睡好也吃好，至於第一次遇到這樣的風雨狀況 ，會不會擔心品質受影響，他也坦然以待，「大自然用這樣的方式迎接我們，既來之則安之。」表示多噴一點髮膠就好，鄉親場演出結束後，隔壁阿姨邀他去家裡喝雞酒，他擔心鎖喉不敢答應，阿姨給了他三顆釋迦，「我差一點去和阿姨要定型液，她說她三天沒洗頭了。」

他近來正在錄製實境節目，會不會想下去收割？他自爆昨天主持人曾寶儀提醒大家不要輕易去摘稻穗，他剛好看到地上有三顆稻穗， 就撿起來放在身上，卻被曾寶儀誤會、念他為什麼要偷摘。他今、明在池上的演出結束後，週日回台北，隔天就要投入「五木大学」音樂劇的排練，11/1開始正式演出。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法