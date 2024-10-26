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娛樂 電影

曹佑寧羞認出門擁吻王淨！鬼屋約會怕忍不住：我會有衝動

曹佑寧今天出席《鬼們之蝴蝶大廈》活動，大方提及與女友王淨的互動。（記者王文麟攝）曹佑寧今天出席《鬼們之蝴蝶大廈》活動，大方提及與女友王淨的互動。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕曹佑寧最近勤跑行程，宣傳新片《鬼們之蝴蝶大廈》，提到近期他大方坦承與女友王淨常住在一起，出門前還會KISS GOODBYE一事，尹馨稱這是一種愛的加油，曹佑寧則害羞地說「我是很誠實的人，今天當然還是有（擁吻）」，雖然那天受訪一不小心說了太多，但女友看到之後也沒有說什麼，「情侶之間都有儀式感，我們一向比較坦誠！」

曹佑寧、尹馨主演的電影《鬼們之蝴蝶大廈》今天（26日）在西門威秀舉行電影試膽場，邀請觀眾感受5D沉浸式聲光效果，曹佑寧大讚陳設特別新鮮、團隊很用心，沉浸式體驗更能讓人融入氣氛當中，還預告「可能有人會在你旁邊吹氣」。尹馨則透露，有些空著的座位會設有機關，觀眾在專注劇情發展之餘，也能有相呼應的5D體驗。

曹佑寧（左起）、尹馨及錢人豪出席活動，大聊拍攝趣事。（記者王文麟攝）曹佑寧（左起）、尹馨及錢人豪出席活動，大聊拍攝趣事。（記者王文麟攝）

導演錢人豪稱將影廳變成鬼屋是一個突破，且就算知道會被嚇，也還是可能會被嚇。被問到是否有玩過鬼屋？尹馨笑說曾體驗過密室逃脫，但得要花2小時才能解開。曹佑寧分享自己是會玩鬼屋的人，覺得很恐怖刺激，但有時候會嚇到要打人，「但嚇到之後要忍住啊，會有個衝動想要打下去！記得要忍住雙手！」不過他強調玩鬼屋一定要注意安全。

曹佑寧不諱言自己是容易被嚇到的人，尤其是在密閉的黑暗空間中會很沒有安全感，不過倒是沒有被王淨的惡作劇嚇到，笑說「我們都在燈光明亮的地方」。他稱鬼屋是會想帶女友去約會的場所，一起去經歷非常不一樣的體驗，可以增加彼此的感情，很推薦大家。曹佑寧透露王淨很期待進場看《鬼們之蝴蝶大廈》，導演錢人豪也非常歡迎她到來。

尹馨主演、監製電影《鬼們之蝴蝶大廈》，透露與錢人豪經過許多爭吵，終於完成了這部作品。（記者王文麟攝）尹馨主演、監製電影《鬼們之蝴蝶大廈》，透露與錢人豪經過許多爭吵，終於完成了這部作品。（記者王文麟攝）

萬聖節即將到來，當天將舉行首映活動，導演錢人豪透露已經包下西門町的影廳，屆時還會有1500人扮裝上街，宛如「百鬼夜行」出沒。除了尹馨會扮裝之外，錢人豪也被問到是否會變裝現身？他笑說：「我不扮就很像了吧，我剃光頭會很像更生人，我已經看起來有點爭議了。」電影將於11月1日上映。

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