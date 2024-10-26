晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「越線男」是林依晨師弟！牧森「犯規動作」遭黃牌警告

〔記者李紹綾／台北報導〕演員牧森因單眼皮帥氣外型，受到品牌及廣告商青睞，從知名速食、知名家具品牌、便利商店、機車、航空等，都能看見他的身影。對於受到廠商如此喜愛，牧森害羞說：「很幸運，因為廣告試鏡人眾多，很難被選中，尤其大品牌一般都會挑選濃眉大眼陽光帥氣型，這次有機會拍攝雞塊廣告，真的感動無比。」

牧森平頭造型初亮相，拍攝速食店新口味雞塊廣告。 （周子娛樂提供）牧森平頭造型初亮相，拍攝速食店新口味雞塊廣告。 （周子娛樂提供）

在最新的速食廣告中，牧森擔任新口味「椒麻麥克雞塊」的男主角，廣告畫面先是以黑白色調，唯獨雞塊是火紅色，凸顯椒麻雞塊讓世界相形失色，再咬下雞塊後，世界瞬間亮了起來。趣味的廣告概念及生動的表演，讓牧森拍得很過癮，卻也認為是過去拍攝廣告中，最難拍的前三名。牧森說：「因為雞塊在空中，完全沒有位置參考點，但拿雞塊的位置要非常精準，所以只能靠重複動作讓肌肉記憶。同時機器要繞半圓旋轉，雞塊面向也要跟著旋轉，但眼睛卻不能看著雞塊，要看向遠處，這是很大的空間挑戰。」他當天吃了超過30個雞塊，直喊：「非常飽，連晚餐都吃不下了。」這次廣告也是牧森換了新造型後的初次亮相，他非常喜歡平頭造型，覺得很有特色，看到成品後也很有成就感，廣告上線第一天，立刻衝破20萬人觀看。

牧森平頭造型初亮相，廣告單日狂吸20萬觀看。（擷取自YouTube）牧森平頭造型初亮相，廣告單日狂吸20萬觀看。（擷取自YouTube）

牧森拍攝家具廣告，「越線男」的害羞攻勢引起討論。（擷取自YouTube）牧森拍攝家具廣告，「越線男」的害羞攻勢引起討論。（擷取自YouTube）

牧森極具魅力的樣貌，也在瑞典家具品牌的廣告《愛情動作片：犯規動作》飾演「越線男」一角，造成網友極高討論，只見廣告裡，牧森與女主角分別躺在床的各一邊，女主角說：「一人一半，感情不會散。」突然，牧森一個轉身到女主角上方害羞地說：「那越線怎麼辦。」最後被女主角拿出商品的黃牌警告。牧森表示，翻上去時，因為鏡頭角度關係，需要用手跟身體撐住，其實人是非常卡的，而且當時拍攝時是在凌晨賣場非營業時間，算是一種特別體驗。

牧森拍攝家具廣告，「越線男」的害羞攻勢引起討論。（擷取自YouTube）牧森拍攝家具廣告，「越線男」的害羞攻勢引起討論。（擷取自YouTube）

牧森近期成為廣告新寵。（擷取自YouTube）牧森近期成為廣告新寵。（擷取自YouTube）

牧森拍攝速食店最新廣告，一天吃了超過30塊雞塊。（擷取自YouTube）牧森拍攝速食店最新廣告，一天吃了超過30塊雞塊。（擷取自YouTube）

牧森拍攝速食店雞塊廣告，認為要掌握精準位置，靠肌肉記憶。（擷取自YouTube）牧森拍攝速食店雞塊廣告，認為要掌握精準位置，靠肌肉記憶。（擷取自YouTube）

牧森除了廣告作品不斷，近期即將上線的影集《影后》、年底上映的電影《刺心切骨》、公視人生劇展《海豚之惡》及明年的電影《進行曲》中，也將看到牧森精采表現。對於廣告與戲劇作品同時嶄露頭角，牧森說：「這幾次拍廣告感覺跟以前不一樣，以前只聽從導演指示，現在比較會參與討論並一起創作。廣告需要快速精準到位，而戲劇則較有更多呼吸空間及彈性自由的表現空間，無論是廣告或戲劇，只要內容有趣好玩富有挑戰，都會想嘗試，所以請大家廣告跟戲劇都繼續找我。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中