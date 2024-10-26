「越線男」是林依晨師弟！牧森「犯規動作」遭黃牌警告

〔記者李紹綾／台北報導〕演員牧森因單眼皮帥氣外型，受到品牌及廣告商青睞，從知名速食、知名家具品牌、便利商店、機車、航空等，都能看見他的身影。對於受到廠商如此喜愛，牧森害羞說：「很幸運，因為廣告試鏡人眾多，很難被選中，尤其大品牌一般都會挑選濃眉大眼陽光帥氣型，這次有機會拍攝雞塊廣告，真的感動無比。」

牧森平頭造型初亮相，拍攝速食店新口味雞塊廣告。 （周子娛樂提供）

在最新的速食廣告中，牧森擔任新口味「椒麻麥克雞塊」的男主角，廣告畫面先是以黑白色調，唯獨雞塊是火紅色，凸顯椒麻雞塊讓世界相形失色，再咬下雞塊後，世界瞬間亮了起來。趣味的廣告概念及生動的表演，讓牧森拍得很過癮，卻也認為是過去拍攝廣告中，最難拍的前三名。牧森說：「因為雞塊在空中，完全沒有位置參考點，但拿雞塊的位置要非常精準，所以只能靠重複動作讓肌肉記憶。同時機器要繞半圓旋轉，雞塊面向也要跟著旋轉，但眼睛卻不能看著雞塊，要看向遠處，這是很大的空間挑戰。」他當天吃了超過30個雞塊，直喊：「非常飽，連晚餐都吃不下了。」這次廣告也是牧森換了新造型後的初次亮相，他非常喜歡平頭造型，覺得很有特色，看到成品後也很有成就感，廣告上線第一天，立刻衝破20萬人觀看。

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牧森平頭造型初亮相，廣告單日狂吸20萬觀看。（擷取自YouTube）

牧森拍攝家具廣告，「越線男」的害羞攻勢引起討論。（擷取自YouTube）

牧森極具魅力的樣貌，也在瑞典家具品牌的廣告《愛情動作片：犯規動作》飾演「越線男」一角，造成網友極高討論，只見廣告裡，牧森與女主角分別躺在床的各一邊，女主角說：「一人一半，感情不會散。」突然，牧森一個轉身到女主角上方害羞地說：「那越線怎麼辦。」最後被女主角拿出商品的黃牌警告。牧森表示，翻上去時，因為鏡頭角度關係，需要用手跟身體撐住，其實人是非常卡的，而且當時拍攝時是在凌晨賣場非營業時間，算是一種特別體驗。

牧森拍攝家具廣告，「越線男」的害羞攻勢引起討論。（擷取自YouTube）

牧森近期成為廣告新寵。（擷取自YouTube）

牧森拍攝速食店最新廣告，一天吃了超過30塊雞塊。（擷取自YouTube）

牧森拍攝速食店雞塊廣告，認為要掌握精準位置，靠肌肉記憶。（擷取自YouTube）

牧森除了廣告作品不斷，近期即將上線的影集《影后》、年底上映的電影《刺心切骨》、公視人生劇展《海豚之惡》及明年的電影《進行曲》中，也將看到牧森精采表現。對於廣告與戲劇作品同時嶄露頭角，牧森說：「這幾次拍廣告感覺跟以前不一樣，以前只聽從導演指示，現在比較會參與討論並一起創作。廣告需要快速精準到位，而戲劇則較有更多呼吸空間及彈性自由的表現空間，無論是廣告或戲劇，只要內容有趣好玩富有挑戰，都會想嘗試，所以請大家廣告跟戲劇都繼續找我。」

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