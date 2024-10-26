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娛樂 音樂

才入圍金音獎！福祿壽超強新人是她 走出台灣國際外媒關注

〔記者陽昕翰／台北報導〕創作新人Andr被製作人韓立康、陳君豪與混音師黃文萱成立的「福祿壽音樂」簽下，成為廠牌旗下首名音樂人，她發行創作專輯《shhh, it’s under my bed》，就連聽歌會都吸引許多重量級的音樂人捧場。

Andr曾入圍第15屆金音獎「最佳新人」，她在聽歌會完全不怯場，面對眾多重量級嘉賓，現場演唱了3首專輯歌曲。

Andr發行創作專輯《shhh, it’s under my bed》。（福祿壽音樂提供）Andr發行創作專輯《shhh, it’s under my bed》。（福祿壽音樂提供）

Andr與製作人韓立康聊到製作細節，彼此不時互相吐槽，展現亦師亦友的好情誼。

仔細聆聽專輯也可以找到Andr與韓立康的並肩創作的軌跡，Andr笑說：「錄製《毛線球少女Yarn》木吉他時，麥克風把肚子餓咕嚕咕嚕叫的聲音同步收錄進去，我們覺得其實蠻契合的，就選擇保留，真的從沒想過肚子餓的聲音可以成為整首歌的亮點之一！」

其實Andr的作品也深受國際肯定，年初與泰國 Synth Pop 歌手 mindfreakkk 合作的單曲入選了亞洲各大重點歌單，近期也登上雪梨舉辦的美國南方音樂節SXSW，吸引眾多外媒主動邀約訪問。

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