《錢的戰爭》金秉善病逝享年37歲...神隱多年驚爆噩耗

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓劇《錢的戰爭》2007年開播便紅極一時，曾一舉創下37%高收視率，更破天荒被日本富士電視台翻拍。沒想到，韓媒最新消息指出，劇中人氣女配角金秉善證實於昨（24日）病逝，享年37歲。

金秉善神隱多時驚傳病逝噩耗，享年37歲。（翻攝自INSIGHT）

金秉善在《錢的戰爭》播畢後神隱至今多年，豈料韓媒《每日經濟》指出，她因慢性疾病於昨日不敵病魔辭世，享年37歲。報導提到，金秉善將於27日上午7時出殯，她的靈堂設在首爾峨山醫院殯儀館7號，而墓地選定在西安家族追悼公園。

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回顧演藝之路，金秉善畢業於慶熙大學戲劇電影學系，曾在JYP娛樂接受2年訓練後以演員活動。她2007年憑藉電影《絕配羅曼史》出道，當年還演出SBS創下37%高收視率的戲劇《錢的戰爭》，劇中的她飾演高利貸業者「馬東包」的助理「趙小姐」Miss趙而為人所知。

《錢的戰爭》改編自韓國人氣同名漫畫，2007年播出後在韓國引發轟動，最後一集收視率甚至創下37%的驚人紀錄。此外，《錢的戰爭》更紅到被日本富士電視台翻拍，由SMAP成員草彅剛及女團AKB48前一姐大島優子、女星木村文乃演出。

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