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Gigi告白慶9年婚！史丹利夕陽下一吻「閃瞎眾人」

Gigi（右）與史丹利在峇里島慶祝結婚8週年。（翻攝自臉書）Gigi（右）與史丹利在峇里島慶祝結婚8週年。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「Gigi」林如琦與知名作家史丹利結婚多年，兩人時常和粉絲分享生活、經歷、戀愛、人際以及時事等各個面向的議題。Gigi於昨（24日）結婚9週年之際，曬出夫妻倆在峇里島夕陽下親吻的閃照，並感性告白：「很幸運一直以來有你的陪伴！」這浪漫一吻更是閃瞎一票粉絲。

Gigi向史丹利長文告白，「11年前的今天我們開始交往，9年前的今天我們去戶政事務所登記，從那天起她不再是一個人。」她坦言原本不想結婚，但認識史丹利後發現，結婚後的生活並不會因此有所改變，除了保有原本的生活方式，還賺到了更多的踏實、安全感，「那種安心是有了堅強的後盾，不管做什麼都有你的支持、陪伴」。

雖然夫妻倆也並非沒有爭吵，但也因此更了解彼此，Gigi感性表示：「時間真的過好快，9年就這樣過去了，很幸運一直以來有你的陪伴，接下來我們也要繼續往前走，迎接未來的每一天、每個有藉口出來玩的紀念。」Gigi更曬出和史丹利坐在峇里島沙灘上親吻照，唯美又幸福的畫面閃瞎眾人，粉絲們也紛紛獻上祝福。

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