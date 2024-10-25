王彩樺醫美過頭？自曝每周跑診所「臉蛋變樣」老公認不出

王彩樺坦言有容貌焦慮。（翻攝自YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕55歲女星王彩樺是演藝圈著名的美魔女之一，向來不避諱談進廠維修的她，日前登在節目中自曝有容貌焦慮，每個星期都會跑醫美診所，甚至一度臉腫到老公認不出來。

王彩樺曾因為醫美過頭，臉腫到老公認不出來。（翻攝自YT）

王彩樺日前在節目《小姐姐請回答》暢聊整型話題，認為愛美是女人的天性，但也坦言自己經常醫美做過頭，「有時候覺得不對，我就去調一下，打個肉毒或補個玻尿酸」，表示無法接受自己變醜，所以有陣子常常到醫美診所報到，結果有天回家睡覺，老公半夜直接被嚇醒驚喊「妳誰啊？」，「因為我的臉腫得跟什麼一樣，整個眼睛瘀青」。

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有次則是在節目錄製前做電波拉皮，王彩樺表示醫生門診很難約，所以即使是在錄影前，她仍選擇到診所報到，做完後就帶著腫脹的臉去錄影，沒想到錄影到一半，因為流汗導致部分妝容被卸掉，臉上瘀青變得明顯，在鏡頭上不管什麼角度都不對，無奈之下導播只好讓他的鏡頭維持在半身，對此，王彩樺哭笑不得說，「就是有種焦慮感！」

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