FTISLAND崔敏煥遭前妻爆「愛叫酒店妹」 在家喝醉就往胸部塞錢

崔敏煥（左）與律喜於去年宣布離婚。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕FTISLAND鼓手崔敏煥在2018年與前女團LABOUM成員律喜結婚，婚後生下3名子女，不過婚姻僅短短維持5年就結束，律喜昨（24）晚在YouTube頻道上傳影片，揭開兩人離婚的內幕，表示是因為受不了崔敏煥愛上酒店，還曝光崔敏煥叫小姐的錄音檔，讓網友大為震驚。

律喜昨日深夜在自己的YouTube頻道「律喜的家」聊到與崔敏煥離婚的關鍵，踢爆男方並不像外界所以為的愛家、單純，實際上經常出入聲色場所和找小姐，讓她感到相當痛苦才決定離婚。律喜表示在離婚的一年前，崔敏煥曾因喝醉，當著家人的面觸摸她身體的敏感部位，甚至將錢塞進她的胸口，原以為只是前夫喝醉了，才會有這些奇怪的行為，後來得知真相才明白，這些都是前夫出入酒店養成的「塞小費」習慣。

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律喜上傳影片說明兩人離婚的原因。（翻攝自YT）

律喜也公布錄音檔來佐證自己的說法，在影片的最後13分鐘，都是崔敏煥和友人於2022年7月到11月間的對話錄音，內容可聽見崔敏煥多次要求要叫小姐，被友人勸說少喝點酒、多帶家人出去旅遊時，崔敏煥還不耐煩回應，「別說那些話，我總是和他們在一起，（不喝酒）不行，我要喝酒」。

至於節目《吳恩英的金子商談所》中提到的爆料，指出她堅持每個月花800萬韓幣（約新台幣20萬元）教育費在孩子身上，以及讓老公花1個半小時接送孩子去昂貴的幼稚園等，律喜澄清，這是他和崔敏煥的共同決定，表示花費部分是由兩人一起負擔，並且接送時間其實不到1個半小時，也都是誰有空誰負責接送，並費像節目中播出的「她的堅持，卻是老公在負責」的狀況。

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