很會！IKEA小編搭周董搶票熱潮「下水道」賣燈 2萬人喊讚

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫12月5日起要在大巨蛋舉辦4場「嘉年華」演唱會，掀起搶票大戰，15萬張門票快速完售，包括第一波售票和第二波釋票，共湧進170萬人次搶買，「得票率」相當低，因此很多沒買到票的網友在臉書發起「爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會」活動，反應熱烈，現在連大型連鎖家具居家用品賣場也搭上周董搶票熱潮寫文案，讓網友大讚「很會！」

周杰倫大巨蛋開唱話題不斷。（杰威爾提供）

IKEA文案搭上民眾發起的爬進大巨蛋下水道去看周董演唱會活動，逗笑網友。（翻攝自臉書）

IKEA小編在社群發文：「往演唱會的路有點暗，記得帶上一盞燈。」配圖則是下水道裡出現LED燭台造型燈飾，發文不到24小時，目前有超過2.3萬人按讚，很多網友看了很有共鳴，笑稱老闆真的要給寫文案的小編加薪。

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不只搭上下水道看演唱會點子賣燈飾，小編另外賣鏡子也有一招，因為當時售票時，大群網友只能看著售票系統畫面藍色圈圈一直轉，最後等到的是已經完售訊息，欲哭無淚。IKEA小編也在社群發出藍色轉圈圈畫面，上面寫著「請稍候，並避免進行任何操作」，之後藍圈圈變成笑臉，寫上「努力過的你，真的很棒！」、「照照鏡子，今天又是新的一天」趁機推薦鏡子產品，同樣讓網友看了會心一笑。

藍色轉圈圈畫面，購票網友很有感。（翻攝自臉書）

貼心的鼓勵，其實是在賣鏡子。（翻攝自臉書）

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