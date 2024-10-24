苦苓出國離奇倒臥血泊 領隊舉動詭異令人懷疑

苦苓出國旅遊遇上詭異領隊。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕作家「苦苓」王裕仁經常上節目評論時事、分享經驗，近日他在節目上說出自己某次出國遇上的怪事，他表示自己當時與領隊同住，但半夜醒來卻發現自己倒臥在血泊之中，加上領隊後續一系列詭異的舉動，讓他到現在還是覺得很毛。

苦苓說，當時他半夜睡醒發現自己躺在旅館地板上，頭部周圍都是血。更奇怪的是一旁的領隊並沒有對外求救，反而直直地盯著苦苓看，還把血跡擦拭乾淨，最後才扶起苦苓處理傷口。苦苓說：「他先處理血，沒有先處理我，好像很怕留下罪證一樣」。

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苦苓至今仍不明白自己頭上的傷口究竟是怎麼來的？（翻攝自臉書）

隔日吃早餐時，苦苓頭部的傷口再度噴血，現場的旅客都嚇得尖叫，領隊不得已才帶著他趕往醫院。苦苓描述醫院環境不佳，也沒有專業醫師替他處理傷口，醫護人員不是醫師，打電話打了半天也沒個醫師前來處理，只能用紗布把傷口包起來。

返台後苦苓自己到診所就醫，醫生看到傷口被縫了一針，懷疑是不是苦苓自己處理的傷口？最後醫師替苦苓縫了13針並告訴苦苓：你真的很幸運，如果傷口在飛機上裂開，就沒人能幫你了。直到現在苦苓也不知道那個傷口究竟怎麼來的？而這次恐怖的旅遊經歷也讓他到現在都很懷疑當時領隊到底對他做了什麼？

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