胡瓜穿女僕裝送餐！「幫籃籃換床單」哀喊欺負人

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜開設Youtube頻道《下面一位》，常邀來大咖來賓，最新影片他相約賴慧如、郭宗祐、阿翔、宜芳到籃籃家參加入厝趴，全員換上各種不同特色的睡衣，開啟了睡衣走秀。

胡瓜參加籃籃入厝趴。（下面一位提供）

其中胡瓜穿上可愛睡衣、戴上俏皮髮帶，對鏡頭比起可愛pose耍可愛，卻被其他人虧：「是女僕吧！」而大家也不是空手而來，紛紛準備了入厝禮物，胡瓜準備了馬桶刷送給籃籃，主要是希望籃籃的運勢可以通，非常別有用心的禮物。

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眾人玩起猜拳遊戲，輸家要負責去領餐點，戰況激烈的玩了幾回合，沒想到胡瓜落敗，不過意外的也獲得了取餐初體驗。胡瓜氣喘吁吁地搬運十幾人份的餐點，又輸了遊戲要再幫大家拿碗筷，讓身穿一身女僕裝，彷彿真的成為女僕的胡瓜氣得喊：「這什麼入厝趴，根本是欺負人趴！」

胡瓜（右三）參加籃籃入厝趴。（下面一位提供）

胡瓜也親自幫籃籃換上他送的高級床單，不過胡瓜像是家事新手，這次也讓他學會了換床單的技能。做完家事後胡瓜開玩笑向主人籃籃表示：「太太，那我就先下班了！」

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