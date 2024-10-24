《猛毒最終章》首日猛奪全台冠軍！湯姆哈迪告別角色親曝心情

《猛毒最終章：最後一舞》在台一上映就拿下票房冠軍。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由湯姆哈迪監製並主演、系列編劇凱莉馬修首度執導的《猛毒最終章：最後一舞》，昨（23）日搶先全美在台上映，首日便以約台幣840萬制霸全台票房冠軍。湯姆哈迪上週出席紐約動漫展宣傳電影時表示，拍攝《猛毒》系列，是他一生中做過最棒的事情之一，「所以看到他離開會讓我很難過。」

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湯姆從2018年《猛毒》開始化身這個漫威大受歡迎的暗黑超級英雄，2021年《猛毒2：血蜘蛛》和最新的《猛毒最終章：最後一舞》都參與編劇。他上週五（18日）出席活動時感性表示：「今天剛好整整7年了，我非常熱愛扮演艾迪和猛毒。」

湯姆哈迪（右）和導演凱莉馬修是多年好友，兩人也一同擔任《猛毒最終章：最後一舞》編劇。（索尼影業提供）

被問到與多年好友導演凱莉合作編劇的過程，湯姆打趣表示：「嗯，我總是能想到各種精彩的點子，真的，從我開始講話到現在，我已經想出了5個點子，而且還在源源不斷冒出來。」

湯姆笑言自己會不斷地對編導凱莉說，直到她說「夠了」為止，「然後我就想『好，她全都記住了。』接著凱莉會消失一段時間，再帶回一些我從沒想過的東西，而且格式都完美無缺，這時我就拍拍自己的背，感覺棒極了。」《猛毒最終章：最後一舞》持續在台上映中。

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