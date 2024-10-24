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娛樂 最新消息

鳳小岳帥兒罕見露面 與「她」合作：彷彿被加持

〔記者陽昕翰／台北報導〕混血男神鳳小岳為了公共電視兒少頻道「小公視」獻聲，打造「最潮家庭神曲」《羽毛貓》，讓兒歌不再侷限於傳統的面貌，更增添了流行歌曲的元素。

其實《羽毛貓》的創作靈感，是來自鳳小岳兒子做的惡夢，他不只和兒子天馬行空討論起夢裡的故事，還邀請兒子及兒子最麻吉的2位同學一起進錄音室配唱，為這首歌畫龍點睛。

鳳小岳（中）找來寶貝兒子（前排右）及兒子的同學一起獻唱。（小公視提供）鳳小岳（中）找來寶貝兒子（前排右）及兒子的同學一起獻唱。（小公視提供）

鳳小岳溫柔與才華兼具的父親形象深植人心，小公視特地邀請他參與由音樂人黃韻玲擔任音樂總監的《為寶貝唱一首歌》小公視愛唱歌系列來創作歌曲。

黃韻玲、鳳小岳是首次合作，他們為了《羽毛貓》的討論十分熱絡，鳳小岳開心笑說：「和黃韻玲合作是莫大的榮幸，彷彿被加持了。」

鳳小岳、黃韻玲合作新歌。（小公視提供）鳳小岳、黃韻玲合作新歌。（小公視提供）

特別的是，鳳小岳帶著兒子及兒子的同學一起進錄音室配唱，3位小朋友對錄音室的一切都相當好奇。只見鳳小岳耐心地講解錄音室的環境與工作流程，甚至分享錄音秘訣，就是不吃甜食，還得要多喝水。

而在結束錄音後，鳳小岳問大家是否有要「上訴」，其中一位小朋友清楚表達自己的想法，決定再錄一次，整個過程也讓人看到鳳小岳和孩子們互動的方式就是包容與尊重，令這首歌的誕生更具意義。

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