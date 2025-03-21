蔡瑞雪社群再發聲 4字說明目前狀況

蔡瑞雪表示經過這一連串事件她感到身心俱疲。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「北一女神」蔡瑞雪昨（20）前往警局報案，表示自己收到性騷擾且身分遭冒用，今（21）日也出面公開受訪，表示剛開始收到「孫姓男星」私訊，兩人聊著聊著卻發現對方常以露骨性愛字眼，讓她覺得很不舒服，稍早她又在社群發文，吐露心聲，坦言目前身心俱疲。

蔡瑞雪疾聲呼籲「任何形式的性騷擾都不該被忽視與容忍，詐騙行為更不應該被姑息」。（翻攝自IG）

蔡瑞雪說，這段時間發生的詐騙與性騷擾事件，讓我身心俱疲。「處理這些過程的每一天都不容易，但我會努力撐下去，也不會沉默」，蔡瑞雪也謝謝一路上關心、支持她的人，讓她不再那麼害怕。

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目前蔡瑞雪已經把所有證據都交給警方，並表示接下來會全力配合調查，更疾聲呼籲「任何形式的性騷擾都不該被忽視與容忍，詐騙行為更不應該被姑息，請大家務必要保護自己，也小心網路上冒充他人的帳號，不要讓詐騙集團有機可乘」。

蔡瑞雪今接受採訪後，又在社群平台上發限時動態。（翻攝自IG）

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