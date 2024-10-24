日偶像伊野尾慧高學歷瞞9年 內部掀起學霸戰

「Hey! Say! JUMP」34歲成員伊野尾慧。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「Hey! Say! JUMP」34歲成員伊野尾慧曾經被拍到與前AV天后明日花綺羅同遊新加坡、傳出劈腿兩家電視台美女主播、密戀人氣寫真女星雪平莉左。最近他公布自己早在大學畢業之後接著唸完研究所，比師弟團「Snow Man」知名學霸成員阿部亮平早3年畢業，掀起誰才是「傑尼斯首位碩士偶像」之爭。

伊野尾慧2013年從明治大學理工學系建築學科畢業後接著唸研究所。（翻攝自IG）

伊野尾慧2013年從明治大學理工學系建築學科畢業，日前他在節目上透露自己已經唸完研究所。傑尼斯（現名：星達拓）藝人大多唸完高中就直接投入演藝事業，鮮少高學歷者。伊野尾慧表示自己當初讀大學是因為感到自己與其他團員相較，幾乎沒有個人工作，很怕自己可能沒辦法靠演藝圈吃飯，必須替未來打算，所以大學畢業後直接唸了研究所。伊野尾慧說自己研究所學的是「新領域創造」，花了2年時間畢業。

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原本被稱為「傑尼斯首位碩士偶像的」師弟團「Snow Man」成員阿部亮平。（翻攝自X）

原本被稱為「傑尼斯首位碩士偶像的」師弟團「Snow Man」成員阿部亮平，從2018年研究所畢業之後就毫不隱諱的向粉絲分享喜悅，所以大家都知道他是「傑尼斯第一位碩士」，現在師兄卻爆出在他之前就取得碩士學位，顯得很沒面子，粉絲也感到相當氣憤。

伊野尾慧戴著貓耳、穿女僕裝的超萌造型。（翻攝自X）

伊野尾慧除了丟出自己是學霸的消息之外，同時又無厘頭在昨（23）介紹新推出的壓克力人形立牌，伊野尾慧還刻意作成戴著貓耳、穿女僕裝的超萌造型，許多粉絲都稱讚「好可愛」。

伊野尾慧2013年從明治大學理工學系建築學科畢業後接著唸研究所。（翻攝自IG）

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