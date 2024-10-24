黃寅燁妹妹意外身亡！媽媽怪「都是你的錯」 超虐劇情網心疼

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓劇《偶然成為家人》因真實生動地描述來自不同單親家庭小孩的成長辛酸與溫暖堅強成長，引起網友好評共鳴。男主角黃寅燁日前受訪時透露曾被星探發掘，卻被父親掛電話，直到遇到貴人才有人生轉捩點。女主角鄭彩娟為戲冷天落入髒池塘兩次，襪子慘變色也不喊苦展現敬業精神。

《偶然成為家人》黃寅燁。（愛奇藝國際站提供）

《偶然成為家人》改編自中國電視劇《以家人之名》，黃寅燁、鄭彩娟、裴賢聖三人高中時期如親兄妹般打打鬧鬧歡樂地成長，遭遇外人對單親小孩的質疑團結一心保護彼此，面對生母、生父時隔多年才來找尋時的徬徨無助等劇情都讓觀眾心疼不捨。

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黃寅燁日前上YouTube「knockknock」頻道受訪，被問到「聽說你曾被星探發掘過？」時，透露國中時就有被星探遞名片要聯絡方式，當時因害怕而留了家裡電話，結果對方打到家裡被父親接到電話後，父親一句「我兒子要專心讀書」就把電話掛了。

黃寅燁心想「我根本沒在讀書，哪來的專心」，但當時父親對自己說：「如果你真的想做，成年後再說吧！」因此直到退伍後才開始進入模特兒圈，但由於發展不如預期，就在快要放棄時，在原本自認為是最後一場秀上遇到知名模特兒洪錫天，洪之後介紹了演技老師建議黃去演戲，讓黃感嘆與洪的相遇成為人生轉捩點，並且對洪相當感謝。

《偶然成為家人》黃寅燁（右）、鄭彩娟感情如何發展備受期待。（愛奇藝國際站提供）

《偶然成為家人》一家五口戲外再聚首，黃寅燁、鄭彩娟、裴賢聖、崔元英﹑崔武成一起看一到四集精彩片段的影片曝光，當看到第二集中因兩位「哥哥」在學校超人氣，讓鄭彩娟被學姐欺負意外掉進池塘的橋段時，眾人忍不住感嘆拍攝當時是3月天氣還很冷，那場落水戲鄭彩娟還拍了兩次，鄭透露池塘的水其實很髒而且池中有不少綠藻，並笑著指著畫面說：「我襪子本來是白色的喔！但才落水一次上岸時就變成綠色了！」讓眾人感嘆她敬業的精神。

黃寅燁也補充表示：「尹珠媛（鄭彩娟 飾）掉進池塘因為展現出足夠的果敢，才能讓角色顯得更加鮮明，感覺這正是最能代表珠媛的樣子」。

此外，黃寅燁劇中的母親金惠恩因女兒獨自在家發生意外身亡，卻把過錯全怪在兒子身上並拋家棄子離去，母子倆相隔多年再相見時幾乎每次都會激烈爭吵不歡而散，讓網友看了十分心疼。

當黃寅燁看到這段畫面後立刻解釋：「其實我跟金惠恩前輩的關係很好，實際上也常常聯絡的！」不僅展現出黃的貼心也透露出演員群私下的好感情。

《偶然成為家人》黃寅燁（左起）、鄭彩娟、裴賢聖。（愛奇藝國際站提供）

《偶然成為家人》本週劇情出現重大轉折，始終渴望母愛的姜海俊（裴賢聖 飾）看到金山河（黃寅燁 飾）對母親的不諒解無法釋懷，兩人關係一度破裂，但沒想到消失了10年的姜母躲著兒子悄悄出現還清債務後再度消失讓姜震撼不已，金山河得知原來母親相隔10年再出現是因為同母異父的妹妹跟自己過世的親妹妹相似，母親因此給予最後原諒的機會，讓他心裡備受煎熬而病倒，在家人的悉心照顧下才逐漸康復。而金山河對尹珠媛（鄭彩娟 飾）的心意也越來越明顯，何時才會真情告白也成了觀眾們期待的心動看點。《偶然成為家人》每週三晚間22:30在愛奇藝國際站與韓國同日更新兩集。

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