納豆登金鐘舞台反應太慢！阿Ken卻曝他「恢復力百分百」

中天《同學來了》四週年記者會；阿Ken（左起）、安心亞、張立東。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕納豆日前與阿Ken擔任金鐘獎典禮頒獎人，也是他歷經生病、治療後首度現身大型典禮，狀態看起來不錯，不過他今依舊未出席《同學來了》四週年記者會。阿Ken稍早與安心亞、張立東受訪時目納豆現在穩定康復中，每一天都有越來越健康，現在也有去錄外景、出國。

阿Ken久違與納豆合體一搭一唱感到不少粉絲，他表示當天在典禮上吐槽納豆反應慢只是效果，「他比較久沒有在螢光幕前曝光，其實狀況都穩定成長，我們都有幫忙注意他的飲食。」也說納豆目前是百分之百康復，但下秒就說：「以前是百分之兩百。」由於納豆之前走路有點慢，阿Ken就趁機敲碗節目辦運動會，開玩笑說要考驗納豆跳繩和跨欄。

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納豆（右）與阿KEN。（攝影新聞組攝）

安心亞在一集節目中被醫師迷倒，後來就放話說想找「師字輩」對象，不過目前還沒有開放報名，阿Ken則藉此喊話節目幫她辦「師字輩」男友海選。

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