小松菜奈首次合作松田龍平！竟忍不住開嗆：他好敷衍

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由小松菜奈與松田龍平首次合作主演的電影《來生再見未名的我們》，以日本佐渡島的金山遺址為背景，取材自一段真實歷史，在一個介於生死兩界的幻想世界，共同編織出徬徨的靈魂故事。

小松菜奈（左）、大竹忍演出電影《來生再見未名的我們》，該片取材日本佐渡島金山遺址。（希望影視提供）

小松菜奈與松田龍平首次合作主演電影，兩人在拍攝過程中從陌生到熟悉，對彼此的工作方式、演技風格都有了更深入的了解和欣賞，松田龍平表示：「即使是無聊的笑話，像我丟出那些不知道算不算笑話的球，她都能接住，真的幫了大忙（笑）。」小松菜奈則笑著說：「龍平先生的節奏很有趣，有時候他突然冒出一句話，讓我忍不住想吐槽。」談笑之餘，也展現出如好友般自然且熟悉的默契。

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小松菜奈在《來生再見未名的我們》中，飾演失去記憶的綠。（希望影視提供）

在片中，松田龍平與小松菜奈分別飾演男女主角藍與綠，詮釋出飄忽不定、介於現實與幻想之間的關係，也成為電影的一大特色。小松菜奈也談到：「當我讀到劇本時，就覺得『藍』冷淡的特質非常適合龍平先生，當時心裡就想『這角色非他莫屬』。不過，我原本以為他會更安靜一些，因為他給人的感覺很酷，但實際上完全不一樣，他非常隨和，還會和千之助一起出去玩，真的很有大哥哥的感覺，非常溫柔。有他在場，會讓人覺得很有安全感。」

小松菜奈（右）首次合作松田龍平，在大銀幕上共演《來生再見未名的我們》。（希望影視提供）

松田龍平也回應道：「小松小姐很有氛圍感，完全融入了佐渡島的自然環境。雖然她一開始說很擔心，但我覺得她非常符合『綠』的角色形象，已經完全融為一體，讓人覺得『綠』非她莫屬。」不料竟引發小松再次吐槽：「好敷衍的回應（笑）。」

導演富名哲也擁有10年執導經歷，在國際間備受矚目，和作為製片人的妻子畠中美奈，藉由國內外的電影節更逐步建立其獨特的創作風格。為了展現佐渡島的靜謐景觀，電影採用4：3標準的畫面尺寸，富名哲也表示：「使用標準畫面比例的最根本原因是，想要避免過多不必要的資訊。另外，我還希望呈現出登場人物被封閉在狹小世界裡的感覺。多次使用登場人物的表情特寫也許跟我選擇的標準畫面比例有所關聯，但在拍攝時並沒有刻意去強調這一點。或者應該說是被這次的演員們所展現的面部力量所吸引，無論是小松菜奈還是松田龍平，都自然而然地讓鏡頭情不自禁地靠近。」

《來生再見未名的我們》入選第36屆東京國際影展主競賽單元及2024高雄電影節，劇情講述在佐渡島，礦山裡從事清潔工作的黃（大竹忍 飾）在設施內發現了倒臥在地的女子（小松菜奈 飾），她既沒有名字，也不記得過去。黃把她帶回家中，和一起生活的少女們將她取名為綠，並在取得館長的許可後，綠也開始了清潔的工作。循著貓咪的蹤跡，綠遇見了住在礦區內的男子藍（松田龍平 飾），他同樣也沒有過去的記憶。兩個對過去失憶的人互相吸引，隨著交流增多，他們感覺到彷彿被某種力量牽引著，並約定每次都在寺廟的山門見面，一起共度時光。然而某一天，綠遇見了與藍關係親密的女子紫（石橋靜河 飾），心情頓時陷入了混亂…。電影預計11月8日在台上映。

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