李惠利苦練啦啦隊3個月！Girl's Day隊友虧：以前沒這麼努力

《FIGHTING！女孩們》李惠利。（華映娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國青春校園電影《FIGHTING！女孩們》由女團出身的人氣女星李惠利主演，從女團偶像轉型為演員的她在片中挑戰嘻哈、機械舞、啦啦隊舞等各種舞蹈，高難度的舞蹈讓她一度想拒演，在咬牙苦練3個月之後，她展現驚人成果，Girl's Day的隊友們則忍不住虧她，「表現得真的很好，以前在組合裡都沒見她這麼努力」，令她哭笑不得。

李惠利演歌雙棲，甚至跨足主持，並透過夯劇《請回答1988》成為韓國國民女兒，她在16歲時便以女團Girl's Day成員之姿出道，因為演藝事業忙碌，沒能留下太多校園生活回憶，成為她的遺憾，她表示透過熱血電影《FIGHTING！女孩們》，跟片中的啦啦隊「千禧年女孩（millennium girls）」成員們一起歷經喜怒哀樂，「感覺又重新體驗了一次青春和校園生活。」

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《FIGHTING！女孩們》李惠利。（華映娛樂提供）

李惠利飾演的留級生「必善」熱愛嘻哈，夢想成為舞者，意志堅定又充滿自信的性格，跟她本人有幾分相似，導演朴範秀認為角色非惠利莫屬，早早就提出邀約，但沒想到她卻一口回絕，因為要演出這個角色必須在短時間內完美消化嘻哈、啦啦隊舞等多種舞蹈技巧，還得說一口流利道地的方言，並細膩地呈現角色內心的複雜情緒轉折，每一項對她而言都是挑戰，因此讓她打退堂鼓。她說：「我在想自己是否有足夠的能力詮釋好如此率性又充滿魅力的必善，心中滿是壓力和擔憂。」但導演不放棄，認定她就是第一人選，花了好幾個月溝通，終於讓惠利改變想法來接受挑戰。

《FIGHTING！女孩們》李惠利（左）、朴世婉。（華映娛樂提供）

李惠利收到劇本後立刻列出一長串待辦事項清單，因為電影中穿插了11首舞蹈，當務之急便是練舞，她回憶起當時的情況她說：「訓練過程比當初我在Girl's Day時還要艱辛，花了3個月好不容易才練到可以表演的程度。」而Girl's Day的成員們看完電影後驚呼她的舞跳實力進步神速，惠利笑說：「她們都說我跳得比之前在組合活動時還要更加賣力，應該是想誇我在電影裡面表現得很好的吧！」而不少粉絲都期待看見她再度站上舞台唱跳，她害羞地說：「機會可能不大，現在如果還要我跳Girl's Day的歌，我大概會喘得上氣不接下氣。」

《FIGHTING！女孩們》以1999年的韓國為背景，片中出現了徐太志和孩子們、金元俊、Diva等歌手組合的Y2K神曲，1994年出生的惠利表示，她讀書時身邊朋友們追的是東方神起跟Wonder Girls，但這次透過電影，她重新發現了不少經典歌曲的魅力。

《FIGHTING！女孩們》。（華映娛樂提供）

電影上映前，李惠利因陷入感情風暴成為媒體矚目焦點，受訪時也不時被問及戀情相關話題，令她一度擔心會令作品失焦，所幸作品在韓國上映後，獲得許多好口碑，讓她鬆了一口氣。此片的創作靈感源於韓國舉辦奧運期間，一支來自巨濟的啦啦隊故事，不少影迷聯想起惠利在成名作《請回答1988》裡所扮演的奧運舉牌少女「德善」，也把必善跟德善這兩個角色拿來做比較，她感性地說：「多虧了德善，我才有今天，德善是我最為驕傲的勳章，也是我需要去跨越的高牆，雖然進步的速度不算快，但我一直盡最大努力工作，希望有一天能被所有人認可。」

《FIGHTING！女孩們》描述1999年住在巨濟島的高中女孩「必善」（李惠利 飾）對嘻哈舞蹈瘋狂著迷，她人生的唯一夢想便是前往首爾，成爲嚴正化的伴舞，為了獲得師長認可，好在校內擁有屬於自己的舞蹈練習室，她跟好友「美娜」（朴世婉 飾）說服當過啦啦隊隊長的轉學生「世賢」（趙妸㛦 飾），一起組成啦啦隊社團「千禧年女孩（millennium girls）」，她們跑遍家鄉各處，用熱情舞蹈爲居民應援，也累積了深厚友誼，但接踵而來的難題，令女孩們面臨考驗，必善的青梅竹馬「植行」（李政河 飾）則是一路默默地陪在她身旁為她打氣，在末日預言不斷、充滿不確定性的世紀末裡，寫下最閃耀動人的青春篇章。《FIGHTING！女孩們》將於11月22日上映。

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