串流服務Max下月登台！台灣訂閱方案正式公開

全新串流服務Max將於11月19日正式登台。（Max提供）

〔記者許世穎／台北報導〕全新串流服務Max匯聚來自HBO、哈利波特、DC宇宙、Discovery、AFN、卡通頻道與HGTV 等品牌的最高品質娛樂內容，即將於11月19日在東南亞、台灣和香港上線，台灣的產品功能、訂閱方案及定價正式公布！訂閱方案分標準以及高級兩種方案，皆可採取月訂及年訂的方式訂閱。

全新串流服務Max將於11月19日正式登台。（Max提供）

Max台灣兩種方案如下：

標準方案（月訂方案 NT$220｜年訂方案 NT$2,190）

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• 可同時在 2 部裝置上觀賞

• Full HD 影片解析度

• 在多元裝置上盡情享受精彩內容，亦適用於電視

• 支援下載次數高達 30 次，供您隨時隨地觀看節目

高級方案（月訂方案 NT$299｜年訂方案 NT$2,990）

• 可同時在 4 部裝置上觀賞

• 4K UHD 影片解析度與杜比全景聲（Dolby Atmos）（視內容提供）

• 在多元裝置上盡情享受精彩內容，亦適用於電視

• 支援下載次數高達 100 次，供您隨時隨地觀看節目（有所限制）

作為HBO原創影集的獨家匯聚之處，Max將於11月19日推出延伸自《沙丘》宇宙的《沙丘：預言》。影集由艾蜜莉華森、奧莉薇亞威廉絲、崔維斯費米爾、喬迪梅與馬克史壯領銜主演，聚焦於一對來自哈肯能家族的姊妹對抗一個能夠威脅人類未來的力量，並建立了稱為貝尼潔瑟睿德的傳奇教派。

Max也網羅深具文化影響力的節目，包含《冰與火之歌：權力遊戲》、《龍族前傳》、《六人行》、《最後生還者》與《白蓮花大飯店》，以及《慾望女大生》、《企鵝人》與《片場無極限》等最新影集亦將可於Max上觀賞。還有由詹姆斯岡恩編劇及監製、全新DC Studios（DC影業）出品的首部作品成人動畫《Creature Commandos》，將於12月5日在Max上線。

備受期待的《Harry Potter：Wizards of Baking》是一檔聚焦傳奇故事與奇幻美食創作的真人秀競賽節目，由在電影《哈利波特》系列中飾演弗雷和喬治衛斯理的詹姆士和奧利弗菲力普斯主持，將會在 Max 上線。

喜愛Discovery、TLC、AFN、Food Network、ID* 與HGTV實境節目的粉絲可以盡情期待《漁人的搏鬥》、《金礦的賭注》、《原始生活 21 天》、《到美國結婚去》、《戰痘醫生》與《房產兄弟》的全新季數。

Max訂戶將可享受來自華納兄弟、派拉蒙與環球影業等大型片廠的最佳好萊塢鉅片，包含《哈利波特》與《魔戒》電影系列；以及《奧本海默》、《玩命關頭 X》、《特技玩家》、《神偷奶爸 4》、《超級瑪利歐兄弟電影版》、《幻幻之交》、《魔髮精靈：樂團在一起》、《不可能的任務：致命清算》與《變形金剛：萬獸崛起》。

Max產品亮點：

• 多元裝置**：Max 可在多種不同裝置間使用 – 手機、平板、電腦、電視及各大平台。

• 手機登入：在帳戶設定完成後，訂戶可以透過手機號碼輕鬆登入使用 Max。

• 個性化推薦：訂戶可以創建高達 5 個獨特的個人檔案，每個個人檔案都可以自訂喜愛的角色作為頭像，並根據觀看習慣接收不同的內容推薦。

• 在地化體驗：訂戶瀏覽 Max 的介面時可選擇偏好的語言，亦可挑選不同的字幕與配音語言，打造個人化觀看體驗。

• 瀏覽：提供訂戶更直覺的方式探索 Max，訂戶能根據品牌、分類或類型查找，使用無縫流暢搜尋功能，快速探索影視內容。

• 我的收藏：粉絲可將喜愛內容收藏於「我的清單」中，或在「繼續觀看」裡，自上次停留處開始繼續觀賞影片。

• 下載：訂戶可以選擇下載內容以供離線及移動時觀賞。

• 適合兒童觀賞：創建兒童專屬帳戶，透過適齡內容與家長監控功能打造最適合兒童的串流體驗，包含可選用的兒童保護退出設定，避免兒童選取其他帳戶。

自11月19日起，訂戶可以盡情享受升級的串流體驗，透過強大的平台與個人化體驗，邀請粉絲至Max尋找自己最喜愛的故事。

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