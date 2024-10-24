解決不了黃牛票 蔣萬安突告白：非常愛周杰倫

蔣萬安今天受訪突然告白，自稱「非常愛周杰倫」。（記者甘孟霖攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕天王周杰倫12月將在台北大巨蛋開唱，23日起售票，15萬張門票瞬間搶購一空，更出現黃牛猖獗亂象；文化部長李遠（小野）幽默表示「現在越來越討厭周杰倫」。台北市長蔣萬安今（24）日受訪也被問到黃牛問題難解，會不會也討厭周杰倫？他自稱「非常愛周董」。

蔣萬安今受訪自稱，昨天開放售票時正在開會，無法上網搶票，而周邊很多朋友都提到陷入「轉圈圈」的哀號，他才了解當時同時有89萬人搶票。

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他說，這次是大巨蛋首度舉辦演唱會，完成所有市民的心願，相信接下來會帶動台北演唱會經濟的飛躍式發展，市府非常期待，他也已經要求警察局、文化局相關單位，接下來嚴加查辦黃牛票的販售；他也提醒，任何加價轉售的行為，不管有沒有完成都已經觸法，警察局會加強嚴辦，呼籲民眾不要購買來路不明票券，可能造成財務損失。

有媒體問蔣萬安是否有機會成為周董演唱會嘉賓？蔣萬安表示，目前應該是還沒有機會。

另對於大巨蛋漏水問題，他強調，市府立場非常堅定，要求遠雄落實承諾，10月底前完成所有漏水改善工程，接下來如果沒有完成改善，市府依約、依規定每天開罰10萬元，堅定立場不會退讓，也將相關事項納入年度的績效評核，最嚴重就是解約，一定是確保市民的權益，不管是整體結構的安全，還是市民欣賞體育、非體育賽事的權益。

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