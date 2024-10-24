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娛樂 音樂

祭出《灌籃高手》動漫串燒 吸粉告白「全世界都在搶周杰倫 我只買林逸欣」

〔記者陳慧玲／台北報導〕昨（23日）周杰倫大巨蛋門票開賣，全台熱烈討論相關話題，但林逸欣卻看到粉絲貼心告白訊息：「全世界今天都在搶周杰倫，但我沒有，我只買林逸欣的！」讓她覺得好窩心。

林逸欣為宣傳演唱會，特別拍攝動漫經典曲串燒影片。（鑫羽工作室提供）林逸欣為宣傳演唱會，特別拍攝動漫經典曲串燒影片。（鑫羽工作室提供）

11月3日林逸欣將在Legacy Taipei舉辦「Keep Playing！」演唱會，今天她也會先上線「經典動漫主題曲串燒」影片為演唱會暖身。

林逸欣從小就是柯南迷，在這支一手打造的音樂影片中，她親自編曲串連《灌籃高手》、《七龍珠》和《名偵探柯南》冠軍主題曲，並和團隊到東北角瑞芳、九份，還有林口水牛坑取景，影片還置入她的專輯《墜FALLING》自創曲《灰色彩虹》。

林逸欣以小提琴演奏動漫經典曲。（鑫羽工作室提供）林逸欣以小提琴演奏動漫經典曲。（鑫羽工作室提供）

拍攝當中，林逸欣和團隊在陰陽海找景想拍下類似《灌籃高手》平交道經典名畫面，但往往一個鏡頭拍到快好了，突然又有人車闖入，只能整個重拍，她說：「還得配合紅綠燈變化等待再搶拍，回想過程煎熬卻也趣味橫生。」

林逸欣演唱會購票可洽「KKTIX」和全台全家便利商店Fami Port機台。

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