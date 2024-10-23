「搖滾台中」週末開唱 台日兩大音樂祭首度合作

搖滾台中首度攜手日本富士搖滾音樂祭，將於本週末開唱。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台日兩大音樂祭首度合作！第17屆「搖滾台中」將於本周末26、27日在文心森林公園登場，首度攜手日本富士搖滾音樂祭（FUJI ROCK FESTIVAL），逾50組超強卡司震撼開唱，還原富士搖滾的海選舞台「ROOKIE A GO-GO Stage」，不用出國就能享受原汁原味的富士搖滾！

今年搖滾台中延續去年「國際開唱」規劃，邀請到日、韓、港、泰、法等國際樂團來到現場開唱，今天記者會邀請2023年登上「ROOKIE A GO-GO Stage」的日本樂團Ålborg主唱-Miya演唱，為搖滾台中展開序幕，富士搖滾主辦方之一「HOT STUFF PROMOTION」公司執行董事櫻井直己與「Duo Music Exchange」公司社長西村良太也到現場參與，強調這次兩地音樂人合作，也為雙方樂迷創造更多交流機會。

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記者會邀請2023年登上「ROOKIE A GO-GO Stage」的日本樂團Ålborg主唱-Miya演唱。（新聞局提供）

搖滾台中兩日共設置4個舞台，50組國內外樂團接力演出，包含金曲最佳樂團血肉果汁機、入圍五項金曲肯定的傻子與白痴以及超人氣大勢樂團TRASH，帶給樂迷最多元、熱血的演出。

副市長鄭照新表示，搖滾台中邁向第17年，十分榮幸能邀請富士搖滾至台灣進行首次海外合作展演，去年市府特別到富士搖滾現場觀摩，並邀請日方獲得正面回饋，促成此次海外交流，為國內樂迷的大事，證明台中是流行音樂重鎮，一定能讓大家有非常過癮的體驗。

為防止意外事件發生，今年於圓滿戶外劇場內特別制定防踩踏計劃，將進行出入口管制，並於管制節點加派人力進行引導，如當天遇會場人數已滿，請各位樂迷移動至其他舞台參與活動。

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