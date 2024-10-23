詹江村喊退休移居中國 486先生怒斥傻子

486先生（右）不認同桃園市議員詹江村觀點。（資料照、翻攝自486先生臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕國民黨桃園市議員詹江村22日在臉書發文表示，大家退休領到退休金，可以選擇到中國生活，因台灣房價太貴，「桃園市青埔房價一坪推出60幾萬，連夜搭帳篷排隊搶購，因為附近一坪都70幾萬......台灣雞蛋產地已經哀鴻遍野，早餐店加蛋還是沒有比較便宜」，然而詹江村的鼓吹，慘被團購電商名人「486先生」陳延昶狂電。

今（23）日一早，486先生在臉書發文譏諷台灣有個前總統老馬（指馬英九），全家人都拿外國國籍，卻一直呼籲台灣人要去中國當中國人，「但是中國要是那麼好，為何死皮賴臉都一直待在台灣？」

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話鋒一轉，486先生直接點名詹江村，鼓吹中國股市有多好中國生活有多好，要大家老了以後移民去中國，直言自己真是笑了，「台灣怎麼都會有這種智障，自己不去中國住不去中國投資，然後呼籲他的支持者去中國？」

486先生怒斥，中國經濟已經完全崩潰，只會越來越爛，「上次許多消防員薪水打五折，投資股票破產跳樓自X的一大堆，中國現在教育開始模仿紅衛兵鬥地主，教育從小洗腦小孩揹炸彈為共產黨犧牲…..這種邪惡的國家居然會有傻子要大家去，居然有傻子說他好？」

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詹江村22日在臉書表示，中國經濟目前面臨通縮，只要新台幣2千多元就可以租到帶傢俱、裝潢、冷氣、冰箱等一應俱全的漂亮海景房，而且物價更是便宜到不像話，還說治安方面，台灣大法官釋憲為死刑開脫，而中國從高樓亂丟磚塊，無差別殺人直接判死刑，讓他忍不住感嘆「上年紀的人，你們為台灣辛苦一輩子，養活了這些年輕的青鳥，你們為台灣的付出，已經仰不愧天，俯不愧地了」、「如果你領了一筆退休金，在中國你一輩子花不完，在台灣，買一間房子都不夠，你不滾去中國，那你就是傻子」。

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