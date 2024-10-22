（影）網紅「儒哥」被Labubu風潮掃到 40歲媽牽孩來偷

YouTuber「儒哥」砸下千萬打造夾娃娃機店。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕YouTuber「儒哥」砸下千萬打造夾娃娃機店，並提供夾換集點等活動，集滿點數就能把架上各式各樣商品帶回家。由於近來Labubu公仔超紅，很多人都瘋搶，儒哥店裡自然提供Labubu作為兌換品，沒想到位於高雄新堀江的二店竟有40歲女子來店偷公仔。

儒哥昨（21）上傳影片到YouTube頻道，標題斗大寫著「青菜樂園遭小偷了！！為了一個Labubu坐坐派對，媽媽竟然帶著女兒偷竊…」。影片中一對父母帶著女兒到娃娃機店，媽媽竟然趁沒人注意偷走一盒價值1500元的Labubu坐坐派對公仔，之後就從大門狂奔逃離。

請繼續往下閱讀...

儒哥店內被偷走價值1500元的Labubu坐坐派對公仔。（翻攝自YT）

怎料儒哥店裡的監視器把畫面拍得一清二楚，儒哥也大力呼籲偷公仔媽媽快點出面自首。另一方面警方得知娃娃機電遭竊，也展開調查，逮捕40歲林女並起出被偷走公仔，偵訊後依竊盜罪移送。

儒哥直言，身為媽媽還帶著孩子偷竊，這樣的行為會影響孩子的價值觀，為了立個好榜樣，勸誡別做這種犯罪行為。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法