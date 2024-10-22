周玉蔻誹謗案開庭 張淑娟當庭嗆她「蟑螂」：要不要去滾一滾

張淑娟當庭要周玉蔻去滾床單，並稱周是「蟑螂」。 （記者溫于德攝）

〔記者溫于德／台北報導〕前年9月媒體人周玉蔻、蔡玉真被前中國小姐張淑娟指控，透過錯誤爆料指她與蔣孝嚴「滾床單」，兩人被依個人資料保護法、刑法加重誹謗罪起訴。台北地院刑庭今辯論終結，張淑娟當庭對著周玉蔻嗆聲「妳要不要去滾一滾」，並稱周是「蟑螂」，周則向張鞠躬道歉，蔡同樣對張表達歉意；全案定11月26日宣判。

據悉，張淑君已同步向周玉蔻、蔡玉真連帶求償2000萬元，預計移由北院民庭審理。

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北院刑庭上午開庭，張淑君說自己兩年來身心飽受折磨，如果不周玉蔻的錯誤爆料，她在街上只是中年大嬸，然周女在新聞上連講7天且未求證，還讓網友搜尋、拼湊她與蔣孝嚴的照片；至於蔡玉真則嗆她如果提告，就會翻出她在華航的黑歷史，張批蔡「謗人卻自稱基督徒」。

周玉蔻（黑外套）被張淑娟當庭稱為「蟑螂」。 （記者溫于德攝）

張淑娟也說，她非藍非綠，生命卻被周、蔡丟進「九合一選舉」；兩人一個政大、一個台大，而她這位出身低，只是華航空服員一個「端盤子的」，也還好父母已經過世，否則他的父母會帶她輕生。

張淑娟同時對著周玉蔻說，周女根本是一隻「蟑螂」；張並強調，周、蔡兩女都是靠誹謗別人吃飯的累犯，請北院刑庭不要對兩人仁慈。

周玉蔻接著向張淑娟鞠躬道歉，周說自己查證不周而傷害到張女，也願意就報導有所誤差誠摯道歉，但自己被張指為「蟑螂」，過於沈重；周表示自己有寫信給張卻未被接受，若張願意，自己會去拜訪談和解。

蔡玉真同樣對張淑娟表達歉意，蔡說自己去年2度動手術、70多次門診，會向張女認罪並道歉，是為了早日擺脫痛苦。

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