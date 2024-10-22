易建聯首度回應嫖娼傳聞？ X帳發文「fake news」秒被停權

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國明星籃球員易建聯17日遭踢爆，與一名「TS」跨性別者發生性交易，本人證件及裸照還被流出，甚至轉帳給跨性別者1500美元（約4.83萬元新台幣）。對此，有網友21日晚間眼尖在X平台上發現，一個疑似為易建聯的帳號發文「fake news」，讓不少人懷疑是否在回應嫖娼傳聞。



中國球星易建聯疑似裸照外流。（星島日報提供）

據中國媒體報導，有網友發現「疑似易建聯」的帳號顯示，於2020年11月加入X，首頁上還寫著「易建聯官方推特」，有超過1.3萬名追蹤者。不過目前無資料可證實，該推文為易建聯本人發布的。然而，目前該帳號在易建聯疑似回應嫖娼事件後，目前顯示帳戶已停用。

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疑為易建聯的X帳號在發文「fake news」後遭停權。（翻攝自X）

網友17日爆料時，貼出數張照片，其中包括一張全裸男子彎腰的照片，身高比例疑似為易建聯本人。爆料者還貼出一張易建聯的「身份證」，上面不僅有易建聯的大頭照，還有著出生年月日，其餘資訊則被擋住。

然而，照片中，易建聯的身份證號碼是和選秀時報出的1987年相同，但有網友翻出易建聯的「社保編號」，紀錄的身份證為1984年，這讓外界懷疑，該爆料為捏造事實。對此，易建聯本人及相關團隊，至今未作出任何回應。

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