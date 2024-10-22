方志友骨裂坐輪椅成「紅毯第一人」！曝光新身份：加入少女情懷

方志友代言親子童裝品牌，化身服裝設計師。（LAVIDO提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕方志友金鐘前摔傷腳，但與老公楊銘威同時入圍金鐘戲劇男女配角獎，小倆口演藝事業再創高峰，儘管最終兩人未獲獎，但方志友有了全新身份，成為品牌專屬服裝設計師，親自參與服裝的整個設計過程，她笑說：「這次親子裝聯名設計裡加了很多我心中的少女情懷。」

方志友語氣高昂地說：「我們家的衣服都是共穿的！」她說家人的日常外出服經常是共享共穿，兒子和女兒因為身型差不多，部份日常服也是共享同一個衣櫃。她也偷偷爆料女兒現在長大了，都會看小紅書、短影片等社群上的穿搭分享，找她討論穿搭，2人相處更像是無話不談的好閨蜜，出門時女兒還會吵著要穿姐妹裝，她表示：「最近姐姐則是迷上該如何搭配一些單品，讓我覺得她簡直就是個小大人。」

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方志友親自參與服裝設計過程，因而誕生出這款限量可愛新品。（LAVIDO提供）

方志友一家人都熱愛運動，也送小孩學巴西柔術，她表示：「平常全家人會往戶外跑，像是讓小孩去公園放電、騎腳踏車，也很常去露營、海邊親近大自然，因此我們在選擇服裝時，很注重舒適感與機能性。」

方志友認為小孩現在都會有自己的主見，像大女兒是自己負責穿搭，「弟弟的話就是看當天誰帶，我們兩個各自都有自己的時尚理念，像是我自己很喜歡套裝感，我老公是上下身可能會是不同的風格，像是混搭風的感覺。」

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