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娛樂 最新消息

不止Energy！愛紗不藏了 親揭「大嘴巴」復出進度

〔記者張釔泠／台北報導〕隨著近期經典團體復出熱潮，曾奪下 2 座金曲獎最佳演唱團體的「大嘴巴」，也被網友名列在「10 個解散最可惜的團體」中，女主唱的愛紗近日與台灣電動機車品牌 Gogoro JEGO 車款合作，改編大嘴巴經典歌曲〈結果咧〉作為廣告歌，時隔 17 年重新錄唱該曲，勾起愛紗不少過去的回憶與情懷，再被問到合體機會，罕見鬆口表示：「未來的事情真的是很難說⋯就到時候看看囉！」

愛紗。（Gogoro提供）愛紗。（Gogoro提供）

這次收到演唱改編歌曲的邀約，愛紗感到非常榮幸，笑說：「結果咧跟 JEGO的諧音一模一樣，當時一聽到有這合作時，內心真的覺得是命中註定要搭配在一起 ！」廣告以 MV 形式拍攝，昔日 3 名男成員的戲份被 JEGO 取代，愛紗表示：「我覺得這個廣告的想法和創意非常特別，以前拍 MV 是和 3 個男生一起，這次和我搭配的卻是一台機車，搶眼的程度完全不輸。」久居台灣多年的她有多次被機車載的經驗，大讚在台灣騎機車真的非常方便，希望自己以後也能騎著 JEGO到處玩。

愛紗。（Gogoro提供）愛紗。（Gogoro提供）

時隔17年重新進錄音室錄製〈結果咧〉，談到最大的不同？愛紗表示：「結果咧是大嘴巴第一張專輯的主打歌，記得當時每次進錄音室時都非常緊張，那時候的中文咬字完全不行，每一句都是被製作人一個字一個字的修正，花了很多時間才錄好，抱持著一定要讓大家刮目相看的心情。這麼多年後再錄這首歌，又回想到當年那些辛苦的過程，但已經不會像當年那麼緊張，很快就完成，製作人還誇獎功力保持得不錯 !」

愛紗。（Gogoro提供）愛紗。（Gogoro提供）

這次的合作也勾起愛紗許多過去團體時期的美好回憶，〈結果咧〉對她意義非凡，不僅是大嘴巴第一張專輯的第一首主打歌曲，當時每天宣傳滿檔，副歌傳遍大街小巷，不僅初嚐爆紅的滋味，也獲得第 19 屆金曲獎最佳演唱團體獎，她還記得媽媽特別到台灣出席頒獎典禮的模樣，「那時候是我人生中第一次因為興奮又激動到雙手發抖」，近期又收到不少網友敲碗他們復出，愛紗感念大家沒忘了他們，表示：「目前是沒有這個規劃，但未來的事情真的是很難說，我覺得隨緣囉！每一個人都有各自的工作在忙，或許未來時間到了或剛好大家都有空了，不是沒有這個機會。」

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