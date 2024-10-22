張菲引退６年爆復出！恆述法師昔因欠債鬧翻 「離台近況」曝光

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕72歲「綜藝天王」張菲2018年主持的《綜藝菲常讚》熄燈後，逐漸淡出螢光幕。近日有廠商找上門，張菲為此拍攝代言廣告，此舉引起外界聯想，是否復出演藝圈？對此，他坦言，自己從沒退休過，現在只是換一種方式生活。而網友也相當好奇姊姊恆述法師的近況。

張菲（左）、恆述法師。（資料照、翻攝自臉書）

「恆述法師」費貞綾是綜藝大哥張菲、費玉清的胞姊，當年因打扮性感加上好歌喉，曾赴日發展被封為「東方維納斯」，不過她在1981年退出演藝圈，並在1985年改信佛教，直到1991年9月6日在萬佛聖城接受釋宣化剃渡出家。

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然而，恆述法師於2020年遭爆欠下3千萬高利貸，兩個弟弟不斷幫她還債，但她的債務彷彿黑洞，使張菲跟費玉清受不了，忍痛不再替她背債，不惜切斷姊弟關係，當時她還痛轟2個弟弟忘恩負義。據她所述，後來靠著直播間神豪幫助下，債務已全數還清。

據悉，恆述法師在2021年創立「自在禪宗」，近年靠著網路直播弘法，並在社群開設「述看～橫豎人生」專欄，弘法時戴著有兔耳朵帽、流蘇耳環及寶石項鍊，造型和她當藝人一樣非常搶眼，被信徒大讚「美麗依舊」。

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