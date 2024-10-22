72歲TVB億萬富婆陳曼娜 少女打扮現身街頭

72歲資深港星陳曼娜日前在街頭被野生捕獲，俏麗裝扮被狂讚。

〔記者林南谷／綜合報導〕72歲香港TVB資深女星陳曼娜昔有「億萬富婆」封號，雖然可以好好享受人生，她仍繼續拍戲當興趣，因投資有道身家早已破億，且狀態身材保持很好，近日被網友野生捕獲，引發討論。

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近日有網友曝光一段影片，在九龍尖沙嘴街頭巧遇陳曼娜，她染一頭金髮，身穿黑色上衣配同色短裙，下半身穿上黑蕾絲高筒球鞋，打扮相當有型，而且從背後看就像一名少女。

原來當天陳曼娜（前排右一）力挺好友港星肥媽（前排中）。（香港星島日報）

當天陳曼娜還戴太陽眼鏡十足星味，發文網友大讚：「這樣子那裡像72歲的老太太啊？街頭偶遇陳曼娜，72歲的她衣著時尚，步伐輕快，狀態相當好。」

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香港《星島日報》報導，原來當天陳曼娜力挺老友、港星肥媽《媽妹笑住唱演唱會 2024 Part2》記者會，媒體公開她出席活動皮光肉滑，完全沒皺紋，再對照網友照片，讚她肯定沒修圖，狀態驚人！

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