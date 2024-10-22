毒物報告出爐 阿根廷官員：「一世代」連恩體內有古柯鹼反應

阿根廷官員透露，一份初步毒物鑑定報告中顯示，連恩體內檢驗出古柯鹼反應。（歐新社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國天團「一世代」One Direction前成員連恩佩恩（Liam Payne）17日在阿根廷某酒店墜樓身亡，享年31歲。阿根廷警方研判連恩可能吸食毒品後情緒不穩或產生幻覺，進而發生憾事。一名阿根廷官員透露，在一份初步毒物鑑定報告中顯示，連恩體內檢驗出古柯鹼反應。

根據《美聯社》報導，一名阿根廷官員透露，21日提交給當地檢方的一份毒物鑑定報告中，初步判定連恩體內驗出古柯鹼，不過該官員表示，這些初步鑑定結果並不能準確說明連恩死亡後在血液內的毒物量。

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阿根廷警方在現場調查時發現連恩飯店房間內疑似出現毒品及酒精類物品，一張當地媒體宣稱是在連恩房間內拍攝的照片顯示，房間內一片狼藉，桌上殘留不明白色粉末，電視螢幕還被砸碎，並在連恩的隨身物品中發現非處方藥。而在連恩死亡不久前，飯店經理曾報警宣稱有一名客人在毒品及酒精的影響下出現攻擊行為。

此外，目前連恩的法醫驗屍報告認為，導致連恩死亡的原因是他從飯店3樓墜落，身上的外傷與墜樓狀況相符，當地檢方已排除有其他人涉入此案件。

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