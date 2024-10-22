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娛樂 最新消息

（影音）人氣公仔「拉布布」撞臉鄧佳華 本尊認證：一模一樣

LABUBU撞臉鄧佳華，引發熱議。LABUBU撞臉鄧佳華，引發熱議。

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近來吸引大票粉絲喜愛的潮牌玩具品牌「POP MART泡泡瑪特」人氣角色「LABUBU」（拉布布）引起討論，起因網紅酷炫發文表示，朋友私下表示很討厭LABUBU，因為覺得它長得很像網紅鄧佳華

酷炫發文曝光後引發熱議，連鄧佳華也親自認證：「確實是真的很像！」酷炫透露朋友其實很討厭LABUBU，原因就是「LABUBU長得很像鄧佳華」，沒想到還真的吸引大批網友按讚關注。

相關新聞：鄧佳華爆約「58歲美魔女拍AV」！本人澄清了：我深感抱歉

網友紛紛回應「你朋友即將得罪一大票女網友」、「一秒滅火」、「天啊回不去了，謝謝佳華幫我省錢」、「謝謝，回不去了」，鄧佳華被點名後，也跳出來說「拉布布確實像我沒有錯」、「一模一樣」、「穩了，這樣的感覺真是不錯」。

LABUBU盲盒系列擁有高人氣，外觀有著毛茸茸的身體、大大眼睛、長長的耳朵，最具代表性的是它鋸齒狀的牙齒，超萌外型吸引民眾搶購。

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