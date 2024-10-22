（影音）人氣公仔「拉布布」撞臉鄧佳華 本尊認證：一模一樣

LABUBU撞臉鄧佳華，引發熱議。

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近來吸引大票粉絲喜愛的潮牌玩具品牌「POP MART泡泡瑪特」人氣角色「LABUBU」（拉布布）引起討論，起因網紅酷炫發文表示，朋友私下表示很討厭LABUBU，因為覺得它長得很像網紅鄧佳華。

酷炫發文曝光後引發熱議，連鄧佳華也親自認證：「確實是真的很像！」酷炫透露朋友其實很討厭LABUBU，原因就是「LABUBU長得很像鄧佳華」，沒想到還真的吸引大批網友按讚關注。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：鄧佳華爆約「58歲美魔女拍AV」！本人澄清了：我深感抱歉

網友紛紛回應「你朋友即將得罪一大票女網友」、「一秒滅火」、「天啊回不去了，謝謝佳華幫我省錢」、「謝謝，回不去了」，鄧佳華被點名後，也跳出來說「拉布布確實像我沒有錯」、「一模一樣」、「穩了，這樣的感覺真是不錯」。

LABUBU盲盒系列擁有高人氣，外觀有著毛茸茸的身體、大大眼睛、長長的耳朵，最具代表性的是它鋸齒狀的牙齒，超萌外型吸引民眾搶購。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法