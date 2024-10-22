于浩威組樂團感慨「不再是一個人」 樂當帥氣搖滾爸爸

〔記者李紹綾／台北報導〕「霸氣樂團」受邀至台中無極武恩聖宮「大海慈雲聖母」安座大典演出。這場安座大典在馬祖境天后宮主委曾林官率領宮內團隊及奉請全世界唯一曾登上聖母峰的「聖母峰媽祖」跨海來台的見證下，顯得意義非凡。

霸氣樂團、楊淨宇、廖伯斯至台中無極武恩聖宮安座大典演出。（鳳凰藝能提供）

霸氣樂團日前到台中無極武恩聖宮安座大典演出，與當地民眾一起開心合影。（鳳凰藝能提供）

「霸氣樂團」主唱于浩威透露，從去年霸氣樂團在馬祖唱跨年之後，到現在又經歷許多的表演，不管是對樂團的默契，和熟練度都增強了不少，「畢竟跟以前一個人唱歌總是感到寂寞，壓力也比較大，現在我知道我不是一個人，我背後有同伴們陪著我一起唱歌、一起說故事。」這一年來，他的生命中多了兒子小曼于，宇浩威說：「他目前10個月大了，很享受當爸爸的感覺，但為了家庭跟孩子，更是努力維持自己，還是要當一個帥氣的搖滾爸爸。」

請繼續往下閱讀...

霸氣樂團主唱于浩威（左）、王瞳（右）近期有許多演出，也為了國外的演出準備中。（鳳凰藝能提供）

于浩威擔任霸氣樂團主唱，開心可以當個搖滾爸爸。（鳳凰藝能提供）

于浩威擔任霸氣樂團主唱，近期樂團演出相當多。（鳳凰藝能提供）

為了恭迎媽祖安座，無極武恩聖宮特別恭請國家三級古蹟台中旱溪樂成宮、台北幸田媽祖會兩尊媽祖一同前來見證，更在安座大典前以手工打造共三件以「唐三彩」為主題的三件聖袍敬獻媽祖，該三件聖袍經媽祖賜名為樂成宮媽祖「儷霓聖袍」、幸田媽祖「芷岱聖袍」、武恩聖宮媽祖「嫣虹聖袍」；另外，為了襯托三尊媽祖換上三彩法袍雍容華貴的氣質，無極武恩聖宮特別訂製以全鮮花布置而成的「武馨聖轎」來恭迎媽祖登轎並安座，展現媽祖甘露普雨的慈悲精神。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法