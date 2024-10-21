（影）最短戀情！極簡女NanaQ認愛4天就分手

NanaQ（右）先前認愛天菜刺青男。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕以極簡風格走紅的YouTuber「NanaQ」日前公開認愛天菜刺青男，還曬了兩人平時的對話紀錄，看起來很甜蜜，也受到大家恭喜。不過，今（21）NanaQ無預警在社群宣布自己已經分手，戀情僅維持4天，令人錯愕。

先前NanaQ沉浸在愛情裡，說自己無論去哪裡、做什麼都會跟男友仔細報備。認愛僅短短4天，NanaQ就說自己才剛被恭喜就馬上「被分手」，好難過。她也表示自己從「斷捨離」當中學會每一次的失去可以讓她越來越了解自己，談感情讓她學會把每一次的失去變得值得。

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以極簡風格聞名的YouTuber「NanaQ」。（翻攝自IG）

戀情曝光後很多人都稱讚NanaQ是一個「連報備都很自律的人」，因為她原本是一個討厭放閃、懶得報備的人。提到分手這件事，NanaQ表示：「我認為這樣很棒，把自己的需求表達出來，我才有機會給予對方真正需要的，被需要是一件很幸福的事，我能給的就盡量地給。」

對於「被分手」NanaQ也認為：「別說是對方要求的，是我自己願意這麼做的，這就是談感情最有價值的地方。我看見了不一樣的自己，原來我能為對方付出這些，原來我能為對方改變這些，原來我做得到，不敢說很多，但已經超乎自己能想像的程度了，想必大家也有目共睹。」

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