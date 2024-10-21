謝盈萱罕曝「演員底限」 楊謹華被酸：別再演了

薛仕凌（左起）、謝盈萱、楊謹華、林廷憶今（21日）出席Netflix影集《影后》記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕謝盈萱、楊謹華、薛仕凌、林廷憶今（21日）出席Netflix影集《影后》記者會，楊謹華甫獲金鐘59女配角，透露當天凌晨1點回家後，被同樣得獎的許瑋甯、鄭元暢揪出門，她不顧早上還有工作，一路玩到凌晨5點才回家。訪問過程中，她不斷重複說：「開心！」還一度叫不出謝盈萱的名字，被謝盈萱笑虧：「酒還沒醒？」令全場大笑。

楊謹華劇中飾演的角色巧妙和戲外金鐘槓龜7次的經歷十分相似。（記者潘少棠攝）

楊謹華劇中飾演大明星，一句自嘲的台詞「我入圍過很多次的金鐘跟金馬，沒有拿過一次。」巧妙和戲外金鐘槓龜7次的經歷十分相似，她說：「畢竟還是個角色，滿感謝楊謹華本身的經歷跟周凡（角色）雷同，有些部分可以套用、感受，畢竟周凡跟楊謹華還是不太一樣。」透露拍攝此橋段時，導演嚴藝文覺得很抱歉，還來詢問「可以嗎？」但楊謹華似乎無所謂，認為只要是角色需要都沒問題，「我當然可以、非常可以，好加在以前有這個經驗。」

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《影后》呈現女演員的真實樣貌，談及「底線」話題，謝盈萱表示，很不喜歡被Cue表演喜怒哀樂，或是說：「妳是演員，來個10秒掉淚。」她其實很想回：「我可以10秒生氣。」楊謹華則因演員身分，有時因爭執或感動落淚，會有人問：「可以不要再演了嗎？不知道妳是真哭還假哭。」她當下非常傻眼，也會跟對方保持安全距離。

謝盈萱表示，很不喜歡被Cue表演喜怒哀樂。（記者潘少棠攝）

楊謹華劇中和詹懷雲有曖昧情愫，詹懷雲年紀輕輕卻頗有大將之風，常常在現場帥倒許多女演員與工作人員，是個十分迷人角色，楊謹華自曝已經很多年沒有拍這樣充滿粉紅泡泡的戲了，聊到和詹懷雲合作的心情與對戲時的火花，楊謹華也坦言：「好久沒拍這麼純愛的戀愛戲其實滿緊張的。」

楊謹華分享首次合作詹懷雲的心情，大讚在導演嚴藝文的引導之下，詹懷雲有十分亮眼的表現，和在讀本時害羞安靜的樣子判若兩人，聊到是如何和害羞的詹懷雲拉近距離，楊謹華說：「他是個很酷的人，喜歡釣魚、喜歡夾娃娃、還是個rapper，一開始確實有點不知該如何變熟，但還好他跟曾敬驊是朋友，找到突破口聊起來後也就越來越熟悉跟放得開。」謝盈萱更爆料：「某次聽到他跟經紀人的對話，才發現他根本是個愛講垃圾話的小屁孩。」令人更加期待這對姐弟間合作的浪漫火花。

林廷憶（左）、楊謹華（記者潘少棠攝）

新星演員林廷憶劇中擔任重要角色，飾演崇拜大明星楊謹華、有星夢的素人臨演，談及和多位大咖同台飆戲的心情，林廷憶也坦言「其實一直都壓力很大，到後來其實也分不太清楚是因為戲本身，還是因為和太多厲害的前輩們合作。」但也透露因為這份緊張，到最後反倒化作一份無形的力量，推動自己向前而有更好的表現，謝盈萱也大讚：「廷憶的能量很強大，在她身上看到了新世代的無所畏懼，她有一些好新鮮的東西，是我這個阿姨所沒有的。」笑稱「未來有其他機會也要記得帶一下阿姨。」楊謹華也是頻頻點頭表示贊同，林廷憶則是慌忙搖頭謙虛表示不敢。

林廷憶劇中和詹子萱有段亦敵亦友的情誼，兩人在劇中都為了爭取角色不斷試鏡，卻因為詹子萱擁有較多的資源，導致同為新人的兩人間產生矛盾，更有相互爭奪角色的情況產生，被問及是否會對她產生厭惡，林廷憶表示「其實不會欸，尤其是知道詹子萱本人跟角色的不同，反而會覺得這個角色很有趣。」聊到最印象深刻的點，林廷憶也分享在劇中飾演她經紀人的鍾欣凌是個非常溫暖又會照顧人的前輩，「尤其是欣凌姐可能前一秒還在戲中對我生氣，下一秒喊卡就立馬關心我有沒有吃飯、跟我聊天，真的非常溫暖。」

薛仕凌（左起）、謝盈萱、楊謹華、林廷憶（記者潘少棠攝）

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