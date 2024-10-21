不是梁靜茹給的勇氣！天王天后幕後推手揭阿信真面目

潘信維鼓起勇氣做自己想做的事。（時刻娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕梁靜茹唱紅《勇氣》，網友也常開玩笑問「誰給你的勇氣」？直指是梁靜茹給的。不過對於曾為許多天王天后打造音樂的幕後推手潘信維來說，他能夠提起勇氣推出自己的音樂作品，不是梁靜茹給的勇氣，而是五月天主唱阿信。

潘信維推出首張台語創作專輯《查埔人一首歌》，同名歌曲也在今（21日）起一連3天在好事聯播網首播，10月28日中午12點則會推出MV。

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潘信維從幕後走到幕前推出個人專輯。（時刻娛樂提供）

雖然潘信維製作過Energy復出後最能傳達心境的《分合》，也曾和伍佰、五月天、謝金燕、玖壹壹等合作過音樂，但都是幕後為主，他也曾為電影《角頭－浪流連》演唱片尾曲《渡鳥》，儘管網友反應不錯，但他對於站到台前成為一名歌手始終少了一點「勇氣」。

金曲製作人阿弟仔曾看好潘信維唱歌是會中的好聲音，這也讓潘信維動了想當歌手的念頭，但最終讓他得到勇氣的，則是來自於與五月天的合作。

阿信常帶給許多音樂人啟發。（翻攝自臉書）

潘信維透露，看到阿信無論工作再忙，依然堅持親力親為製作音樂，同時還能照顧許多音樂人，讓他深受激勵，「我覺得阿信這麼忙都還是可以把自己想要做的事情做了，把好作品留下，那為什麼我不做呢？」他因此全力催生這張《查埔人一首歌》，為想做的事情勇敢一次。

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