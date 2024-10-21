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娛樂 日韓

韓國世紀婚禮！ 曹世鎬結婚 劉在錫、GD大牌明星全到場

韓國諧星曹世鎬（左）昨晚娶回交往3年的圈外人女友。（翻攝自IG）韓國諧星曹世鎬（左）昨晚娶回交往3年的圈外人女友。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國諧星曹世鎬昨（20）晚在新羅飯店與小9歲的圈外女友完成結婚大事，婚禮排場超大，許多一線明星都到場祝賀。有「國民MC」之稱的劉在錫因與曹世鎬一起主持《劉QUIZ ON THE BLOCK》，當然現身婚禮祝賀，此外GD、李棟旭、朴信惠等人都到場祝福。

劉在錫（左）、GD出席婚禮。（翻攝自xportsnews）劉在錫（左）、GD出席婚禮。（翻攝自xportsnews）

星光熠熠的結婚典禮上，曹世鎬告別單身，和交往3年的女友正式結為夫妻。演藝圈也全都出動，婚禮上擔任司儀的是南昶熙，他與新郎是20年好友兩人也是搭檔，BIGBAND成員太陽、原聲帶女王GUMMY、金範修則擔任婚禮歌手。最引人注目的還是銀色夫妻檔，李昇基緊牽李多寅、太陽與閔孝琳、朴信惠和崔泰俊都出席了。

產後首度露面的李多寅（左）與李昇基夫妻。（翻攝自startoday）產後首度露面的李多寅（左）與李昇基夫妻。（翻攝自startoday）

最有誠意地當屬金鍾國和「Super Junior」成員希澈，兩人原本在台灣參加外景拍攝《我家的熊孩子》，為了這場婚禮特別飛回韓國。婚禮結束後，曹世鎬也在社群謝謝前往參加婚禮的每位賓客。接下來新人將會前往義大利南部度蜜月。

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