（獨）孫沁岳收到了！經紀人證實獲得《獵人》盲卡包

孫沁岳經紀人證實有收到獵人盲卡包。（翻攝自孫沁岳臉書、麥當勞提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕各大網紅最近收到麥當勞贈送的《獵人》相關公關品，引發熱烈討論，卻是幾家歡樂幾家愁，有些網紅沒能收到感到十分扼腕。而網友好奇《獵人》忠實粉絲孫沁岳是否有收到，對此孫沁岳的經紀人證實有收到，只是因為孫沁岳近期不在台灣，還沒能發文。

麥當勞與《獵人》聯名，卻意外引發爭議，除了網紅展榮稱《獵人》是「卡通」，意外遭到網友炎上，還引發一群動漫迷抗議，甚至感到不公平，「不愛動漫的為什麼能擁有？」網友議論紛紛，認為要像孫沁岳一樣對《獵人》十分了解的網紅，才是最有資格收到的人。不過由於孫沁岳至今未發出認證文，網友憂心忡忡，「孫沁岳是最應該收到的人」、「獵人開箱我只服孫沁岳」、「我可以沒有獵人卡牌，但完全不相干的網紅都能收到整套，孫沁岳怎麼可以沒有！」

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孫沁岳經營頻道介紹許多動漫背後的故事，深受網友好評，他更推出「10分鐘看懂暗黑大陸篇」、「你真的了解獵人嗎？漫畫彩蛋大公開」等等影片，詳盡的介紹以及解析，連獵人迷都認可。

麥當勞聯名日本經典動漫《HUNTER×HUNTER獵人》。（麥當勞提供）

不過孫沁岳究竟有沒有收到？經紀人Jenny證實有收到，「因為沁岳近期不在台灣，所以禮品等他回來會轉交給他，他應該就會PO了。」

Jenny強調：「麥當勞一直都好支持我們，之前很多活動也都有送我們，不是這次才有送。」

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