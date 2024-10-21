黃鐙輝女兒迷初音 能「自創角色」成他驕傲

黃鐙輝（左）與女兒黃太後一起上節目。（公視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《少年願望事務所》今晚間9點公視主頻首播，由鄧惠文及黃豪平聯手主持，首集邀請黃鐙輝及女兒黃太後分享父女相處之道，黃鐙輝驕傲地表示女兒迷上初音，還為此自創角色。

黃太後與初音娃娃合照。（公視提供）

黃鐙輝笑說：「我的女兒因為喜歡初音，自學繪畫，從零開始到可以創造角色，前面以為是浪費時間，到變成我的驕傲。」他進一步表示自己年輕時也曾想當海賊王，所以不會禁止孩子有自己的興趣。女兒黃太後則是表示媽媽不但支持自己追求興趣，購置新平板，還會幫忙搶演唱會門票、買周邊。

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黃太後的手繪角色。（公視提供）

鄧惠文指出有些孩子進入青春期變沉默，是因為開始有獨立意見，孩子對表達不滿時，爸媽要肯定自己給孩子足夠的信任感、空間，讓他願意表達，並提供適當的協助。黃豪平說則說：「青少年不是一群人，是一個又一個的個體，每個人都有不同的個性，帶來不一樣的生命經歷，在節目上討論的內容，都會影響到彼此的生命經歷。」

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