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娛樂 最新消息

《微笑2》稱霸全台新片奪冠！「微笑夢魘」加倍瘋狂影評狂讚

賣座恐怖片續集《微笑2》上週登上全台新片票房冠軍。（UIP提供）賣座恐怖片續集《微笑2》上週登上全台新片票房冠軍。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕賣座恐怖片續集《微笑2》，上週末（10月18至20日）在台上映以台幣400萬的票房成績拿下全台新片票房冠軍，這部影評狂讚的限制級駭人恐怖片，加倍瘋狂、加倍驚悚更勝第一集，曾於真人版《阿拉丁》飾演「茉莉公主」的女主角娜歐蜜史考特演技精湛又充滿張力，讓人不知不覺深陷「微笑夢魘」。

電影上週末在北美上映以2300萬美金（約台幣7.35億元）的票房佳績，登上北美票房冠軍；在北美以外的海外市場也吸金2300萬美金，讓全球首週總票房高達4600萬美金（約台幣14.7億元）。

回歸擔任編導的帕克芬恩表示，從來沒想過《微笑》會帶他走上這樣的旅程，「我們打造的《微笑2》就是為了在大銀幕播放，從視覺、配樂、絲凱的音樂，到骨頭的碎裂聲和鮮血的噴濺聲，就是要在漆黑的空間裡跟其他志同道合的電影同好一起觀看、共同體驗！」

帕克芬恩形容當所有人同時尖叫、噴笑、抖跳或哀號時，感覺真的很魔幻，「這種魔力是其他地方無法複製的。我熱愛這些電影，為它們投入心血、汗水和淚水，能分享給全世界知道感覺真是太美妙了。」《微笑2》持續在台上映中。

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