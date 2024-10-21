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娛樂 電影

（影）《荒野機器人》蟬聯全台雙週冠軍！傳奇男星大讚瑰寶

〔記者許世穎／綜合報導〕夢工廠最新感人動畫《荒野機器人》持續在台上映，上週末（10月18至20日）再以突破台幣800萬的成績蟬聯雙週票房冠軍，全台累積票房也來到台幣2530萬，全球票房更來到1.96億美金（約62.66億元），即將突破2億美金大關。

夢工廠最新動畫作品《荒野機器人》蟬聯全台雙週票房冠軍。（UIP提供）夢工廠最新動畫作品《荒野機器人》蟬聯全台雙週票房冠軍。（UIP提供）

該片獲讚是「夢工廠最偉大的作品」，在知名影評網站「爛番茄」無論影評或是觀眾滿意度都雙雙達到98%的新鮮度及滿意度，日前也宣布續集開發中。上週末於北美上映邁入第4週再進帳1010萬美金（約台幣3.22億元），除了仍佔據票房亞軍，累積票房正式突破1.01億美金（約台幣32.28億元）。

電影叫好又叫座，在片中為「熊霸」配音、《星際大戰》系列傳奇男星馬克漢彌爾也說，觀眾會非常驚訝電影呈現的情感有多深刻，「我個人覺得將原著搬到銀幕上又多了一層新的深度，尤其是角色的表情，特別是眼睛，傳達了動人的情感。」他說該片讓他想起以前喜歡帶孩子們去看的電影，「要找到一部擁有普世魅力的電影是很難得的，而這部作品絕對是一塊瑰寶。」目前《荒野機器人》全台上映中。

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