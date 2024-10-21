尼克星受月老青睞約會F杯辣模 尾聲驚天一吻網友暴動

尼克星（左）與F罩杯的辣模妙智進行一日約會。（翻攝自YT）

〔記者馮亦寧／台北報導〕在YouTube頻道擁有30.4萬的網紅「尼克星」，以介紹全級級教學拳擊起家，之後爆發出影片抄襲爭議，也被網友嘲諷「拳擊界卡卡西」，目前他的頻道也轉型成評論社會大小事，昨（20）他直播一段自己和F級超「胸」辣模妙智的一日約會，尾聲驚天一吻掀起8000人同時暴動。

妙智身材火辣，一對F級巨胸更是讓人印象深刻。（翻攝自IG）

尼克星在YT全程直播「高雄重逢妙智約會」，這是2人的第二次直播約會。他們先到樂園暢玩各式設施，接著又登上摩天輪傾訴對彼此的看法。妙智在摩天輪車廂內，同意尼克星牽她的手，還主動把頭靠在尼克星肩上，充滿粉紅色泡泡的浪漫氣氛，很是曖昧。

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尼克星與妙智以深情一吻結束約會。（本報合成圖，翻攝自YT）

接著尼克星和妙智殺到瑞豐夜市品嘗美食，並在遊戲攤位前流連忘返。約會尾聲，2人在校園散步，並分享一整天相處下來對彼此的看法，最後尼克星叫車護送妙智回家，就在妙智下車前，尼克星突然扭扭捏捏，數次叫住正要下車的妙智，經過眼神交流之後，最終兩人以熱吻結束直播。

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